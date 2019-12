IL CIELO È SEMPRE PIÙ GRU – SPAVENTOSO INCIDENTE NEL PORTO DI AVERSA, IN BELGIO, DOVE A CAUSA DEL FORTE VENTO UNA NAVE PORTACONTAINER HA ROTTO GLI ORMEGGI E SI È SCHIANTATA SU UN’ENORME GRU: LA STRUTTURA SI È ACCARTOCCIATA DAVANTI AI MARINAI DELLE NAVI ORMEGGIATE CHE HANNO DANNO L’ALLARME - FORTUNATAMENTE NON CI SONO STATI FERITI… - VIDEO

Da "www.lastampa.it"

nave travolge gru 4

Lunedì nel porto di Anversa, in Belgio, la nave portacontainer messicana APL, a causa del forte vento, dopo aver rotto gli ormeggi si è schiantata su un enorme gru.

nave travolge gru 3

La struttura del porto si è accartoccia su se stessa schiacciando ogni cosa sotto di lei davanti agli occhi allibiti dei marinai delle navi ormeggiate che hanno danno l’allarme. In quel momento non era presente personale nella zona e l'incidente non ha causato né feriti né vittime.

nave travolge gru 1 nave travolge gru 5 nave travolge gru 2