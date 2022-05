CIME DI RAPTOR - CHRISTIE'S HA MESSO IN VENDITA ALL'ASTA LO SCHELETRO PIÙ COMPLETO MAI SCOPERTO DI UN VELOCIRAPTOR CHE HA ISPIRATO "JURASSIC PARK" - LO SCHELETRO, CHIAMATO "HECTOR" È COMPOSTO DA 126 OSSA FOSSILI RISALENTI A UN PERIODO TRA 108 MILIONI E 115 MILIONI DI ANNI FA, CHE FU SCAVATO A WOLF CREEK CANYON, NEL MONTANA NEL 2014 - IL LOTTO SARÀ OFFERTO PER UNA CIFRA TRA I 4 E I 6 MILIONI DI EURO…

Da “Avvenire”

Sarà protagonista di un'asta storica da Christiè's a New York il 12 maggio lo scheletro più completo mai scoperto di un dinosauro deinonychus, meglio conosciuto come "velociraptor", specie resa popolare dal film "Jurassic Park" (1993) diretto da Steven Spielberg, basato sull'omonimo romanzo dello scrittore statunitense Michael Crichton. «Hector» (Ettore), che prende il nome da uno dei guerrieri troiani nell'Iliade, è uno scheletro composto da 126 ossa fossili risalenti a un periodo tra 108 milioni e 115 milioni di anni fa, che fu scavato a Wolf Creek Canyon, nel Montana nel 2014.

La casa d'aste Christiè's ha precisato che sarà la prima volta che un fossile di deinonychus viene messo in vendita: sarà offerto per una cifra compresa tra i 4 e i 6 milioni di dollari. I fossili completi di deinonychus sono tra i più rari di tutti i resti di dinosauro e «Hector» è l'unico esemplare completo di proprietà privata, mentre solo altri due sono ospitati in collezioni museali, secondo quanto ha riferito Christiè's.

I dinosauri deinonychus presenti in "Jurassic Park" erano chiamati "velociraptor" nei film, che tuttavia, in realtà, è il nome di una specie completamente diversa.

Michael Crichton, che ha scritto il romanzo su cui si basa la pellicola, raccontò di essere stato attratto dalla natura drammatica del nome. In realtà, i "velociraptor" erano meno aggressivi e probabilmente delle dimensioni di tacchini.

La domanda di fossili di dinosauro tra i collezionisti privati è cresciuta negli ultimi anni.

Uno scheletro di tyrannosaurus rex è stato venduto per 31,8 milioni di dollari nel 2020, battendo il record per le ossa di dinosauro più costose mai vendute all'asta. Lo scheletro, soprannominato "Stan", sarà ospitato in un nuovo museo di Abu Dhabi.

ricostruzione del velociraptor hector