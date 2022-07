22 lug 2022 19:15

CIN CIN! IL COCCODRILLO FA… BRINDISI! - DOPO CINGHIALI, LUPI E PANTERE, CI MANCAVA SOLO IL COCCODRILLO! UN ESEMPLARE È STATO AVVISTATO IN PUGLIA, NELLE CAMPAGNE IN PROVINCIA DI BRINDISI - IL RACCONTO DI UN CITTADINO CHE HA AVVISTATO IL RETTILONE PRIMA DI DARSELA A GAMBE: " HO SENTITO UN RUMORE TIPO FRUSCIO, MI SONO GIRATO E L'HO VISTO. NON SEMBRAVA PERICOLOSO MA COMUNQUE ERA MOLTO GRANDE" - RESTA UN MISTERO COME SIA ARRIVATO LI...