LA CINA AVVISA BIDEN: SU TAIWAN, NON ACCETTERA' INTROMISSIONI - IL MINISTRO DEGLI ESTERI WANG MINACCIA: "QUESTO NON SOLO SPINGEREBBE TAIWAN IN UNA SITUAZIONE PRECARIA, MA COMPORTEREBBE ANCHE CONSEGUENZE INSOPPORTABILI PER LA PARTE STATUNITENSE" - E AGGIUNGE: "TAIWAN ALLA FINE TORNERA' NELL'ABBRACCIO DELLA PATRIA", MENTRE RIBADISCE CHE I RAPPORTI CON LA RUSSIA SONO "SOLIDI COME UNA ROCCIA"...

Dagotraduzione da Bloomberg

il ministro degli esteri cinese wang yi 5

La Cina ha messo in guardia gli Stati Uniti dal cercare di costruire quella che ha chiamato una versione pacifica della NATO, dichiarando che le controversie sulla sicurezza su Taiwan e Ucraina «non sono affatto paragonabili».

Oggi, durante il suo briefing annuale, il ministro degli Esteri Wang Yi che il «vero obiettivo» della strategia indo-pacifica degli Stati Uniti è quello di formare l’equivalente dell'Asia all'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico. La Cina ha spesso accusato gli Stati Uniti di cercare di formare blocchi per sopprimere la crescita di Pechino.

«Le azioni perverse sono in contrasto con l'aspirazione comune della regione per la pace, lo sviluppo, la cooperazione e risultati vantaggiosi per tutti», ha aggiunto Wang. «Sono destinati a fallire».

Le lamentele sugli sforzi degli Stati Uniti per rafforzare la sua rete di alleanze in Asia sono state tra i vari punti di contesa sollevati da Wang nel briefing di quasi due ore a margine del National People's Congress di Pechino. Il diplomatico ha ripetutamente alluso agli Stati Uniti come fonte di problemi con i paesi di tutto il mondo e ha lanciato alcuni degli avvertimenti più incisivi della Cina contro gli appelli ad espandere i legami degli Stati Uniti con Taiwan.

«Questo non solo spingerebbe Taiwan in una situazione precaria, ma comporterebbe anche conseguenze insopportabili per la parte statunitense», ha detto Wang a margine dell'Assemblea nazionale del popolo di Pechino, aggiungendo in seguito: «Taiwan alla fine tornerà nell'abbraccio del patria».

Diverse nazioni asiatiche, come è successo ai paesi alla frontiera europea della Russia, hanno cercato legami di sicurezza più stretti con gli Stati Uniti per evitare di essere dominati dal più grande attore della regione. La Cina ha attive controversie sui confini con i vicini, tra cui Giappone, India e Vietnam, e ha intensificato la pressione militare, diplomatica ed economica su Taiwan, inviando lo scorso anno aerei da guerra hanno effettuare circa 960 incursioni attraverso la zona di identificazione della difesa aerea dell'isola.

L'amministrazione Biden ha delineato gli sforzi per respingere la crescente influenza cinese nella sua strategia indo-pacifica pubblicata il mese scorso. Gli Stati Uniti hanno cercato di costruire una coalizione di democrazie in tutto il mondo, inclusi sia i tradizionali partner del trattato come il Giappone che i nuovi raggruppamenti come il Quad (Dialogo quatrilaterale di sicurezza istituito tra Giappone, India, Australia e Stati Uniti).

L'attacco della Russia all'Ucraina ha minato la fiducia sul fatto che le potenze mondiali sarebbero state in grado di prevenire lo scoppio di una crisi simile su Taiwan, un'isola governata democraticamente con oltre 23 milioni di persone e principale fonte globale di semiconduttori. Wang ha respinto i confronti, sostenendo che Taiwan fa parte del territorio cinese, un'affermazione che il presidente Tsai Ing-wen a Taipei ha respinto.

Xi Jinping e Vladimir Putin

«Alcuni, pur essendo espliciti sul principio di sovranità sulla questione ucraina, hanno continuato a minare la sovranità e l'integrità territoriale della Cina sulla questione di Taiwan - questo è un palese doppio standard», ha detto Wang.

La Russia ha lanciato la sua azione in Ucraina settimane dopo che il presidente Xi Jinping ha ospitato Putin a Pechino e ha dichiarato pubblicamente che la loro amicizia «non aveva limiti». La Cina ha cercato di evitare di prendere posizione nel conflitto, e sta cercando di bilanciare il sostegno agli sforzi russi per sfidare il dominio degli Stati Uniti con il suo interesse a essere considerata una grande potenza responsabile.

putin xi jinping

Wang ha perso un'altra opportunità per criticare l'azione militare russa o per chiamarla "invasione", affermando invece che i legami tra i due paesi sono rimasti «solidi come una roccia!. La Russia sta diventando sempre più dipendente dal sostegno cinese mentre deve affrontare una raffica di sanzioni guidate dagli Stati Uniti per lo spargimento di sangue in Ucraina.

«Non importa quanto possa essere precaria e impegnativa la situazione internazionale, Cina e Russia manterranno un focus strategico e faranno avanzare costantemente la nostra partnership strategica globale e il coordinamento», ha affermato.

caccia cinesi sopra taiwan

Wang ha detto che la Cina presto offrirà assistenza umanitaria all'Ucraina. Il briefing arriva mentre le forze russe continuano il bombardamento delle città ucraine, sollevando timori di vittime di massa e una più ampia crisi umanitaria.

«La Cina è pronta a continuare a svolgere un ruolo costruttivo per facilitare il dialogo per la pace e lavorare a fianco della comunità internazionale quando necessario per svolgere la mediazione necessaria», ha detto Wang, fermandosi prima di chiarire se Pechino avrebbe mediato tra Kiev e Mosca.