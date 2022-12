LA CINA CI INFETTA – UN PASSEGGERO SU DUE ATTERRATO A MALPENSA CON UN VOLO PROVENIENTE DALLA CINA È RISULTATO POSITIVO AL COVID – BERTOLASO FA SAPERE CHE SARANNO ALLESTITI DUE COVID HOTEL PER L'ISOLAMENTO DEGLI INFETTI – INTANTO IN CINA GLI OSPEDALI SONO AL COLLASSO. A SHANGHAI I MALATI VENGONO CURATI IN STRADA CON L'OSSIGENO – VIDEO

1 – VOLI DALLA CINA, TAMPONI DI GIOVEDÌ 29 DICEMBRE: POSITIVO IL 50% DEI PASSEGGERI

tamponi a malpensa per chi arriva dalla cina

Si conferma vicino al 50 per cento il tasso di positività tra i passeggeri atterrati a Malpensa giovedì 29 dicembre con un volo proveniente dalla Cina. A comunicarlo l’assessore lombardo al Welfare, Guido Bertolaso, che ha reso noti i risultati dello screening sulle persone sbarcate nello scalo aeroportuale e che sono partite da Tianjin: «Sono 26 i tamponi risultati positivi ai 56 passeggeri. Ora, come per i restanti campioni del 26 dicembre, proseguiremo le analisi per il sequenziamento, augurandoci di trovare ancora varianti già presenti in Italia».

Bertolaso: tamponi fino a gennaio

tamponi a milano malpensa 10

«Lunedì 2 gennaio — ha continuato Bertolaso — avremo i risultati del sequenziamento e potremo saperne di più. L’azione proseguirà fino alla fine di gennaio quando il campione raccolto sarà sicuramente più significativo. Questa è un’operazione di sanità pubblica per cercare di comprendere cosa arriva dal Paese asiatico, perché l’esperienza ci ha insegnato che anche in un campione modesto può prevalere una variante aggressiva e più contagiosa».

tamponi a milano malpensa 9

I Covid Hotel

Per quanto riguarda i Covid hotel, l’assessore ha fatto sapere che «al momento nessuno dei passeggeri positivi ha avuto l’esigenza di usufruirne: tutti avevano a disposizione un alloggio dove poter osservare l’isolamento». In particolare sono state individuate due strutture da mettere a disposizione qualora ce ne fosse bisogno. Una, già attiva, si trova a Monza, il B&B Hotel Milano-Monza, l’altra residenza è a Pogliano Milanese ed è in fase di contrattualizzazione.

2 – CINA , OSPEDALI STRACOLMI PER COVID: A SHANGHAI I MALATI CURATI IN STRADA

shanghai malati covid curati in strada

Gli ospedali e le pompe funebri cinesi sono sotto pressione per l’ondata crescente di COVID-19 che sta colpendo la Cina. Nel video ottenuto da Reuters le immagini dei malati curati in strada su letto e con ossigeno, perché gli ospedali sono stracolmi. Reuters ha verificato in modo indipendente la posizione del video dalle strutture visibili sullo sfondo e corrisponde all’ospedale Zhongshan affiliato alla Fudan University dalle mappe di Baidu.

shanghai malati covid curati in strada

Dopo aver tenuto i suoi confini quasi chiusi per tre anni, imponendo un regime rigoroso di blocchi e test incessanti, il 7 dicembre la Cina ha bruscamente invertito la rotta verso la convivenza con il virus e un'ondata di infezioni è scoppiata in tutto il paese.

La società di dati sulla salute inglese Airfinity stima che i morti di Covid in Cina siano 9.000 al giorno, dal 1° dicembre hanno probabilmente raggiunto quota 100.000, con infezioni per un totale di 18,6 milioni. Leggi: la situazione in Italia, i provvedimenti del Governo.

