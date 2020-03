LA CINA CI È VICINA (SE PAGHIAMO BENE) - PECHINO PRONTA A VENDERE ALL’ITALIA 1000 VENTILATORI POLMONARI - IL MINISTRO DEGLI ESTERI WANG YI HA PROMESSO CHE LE COMMESSE ITALIANE SARANNO MESSE IN PRIORITÀ TRA LE AZIENDE CINESI - PRONTO L’INVIO DI 100 MILA MASCHERINE DI MASSIMA TECNOLOGIA, 20 MILA TUTE PROTETTIVE E 50 MILA TAMPONI PER I TEST…

VENTILATORI POLMONARI

WANG A DI MAIO, DALLA CINA 1.000 VENTILATORI POLMONARI

(ANSA) - La Cina è pronta a fornire all'Italia 1.000 ventilatori polmonari che l'Italia si appresta ad acquistare. Secondo quanto si apprende, la firma dei contratti per far arrivare gli aiuti potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Della collaborazione tra Italia e Cina, hanno parlato in una telefonata il ministro Di Maio e il suo omologo Wang Yi stamattina. Da parte cinese è arrivata la garanzia a Di Maio che le commesse italiane saranno messe in priorità tra le aziende cinesi per l'acquisto di ventilatori polmonari, una richiesta che oggi non è solo italiana ma di molti altri paesi europei

mascherine

DI MAIO, OLTRE 2 MILIONI DI MASCHERINE DALLA CINA

(ANSA) - Pechino è disposta ad inviare 100mila mascherine di massima tecnologia e 20 mila tute protettive all'Italia, oltre che 50 mila tamponi per effettuare nuovi test. E' quanto si apprende al termine del colloquio telefonico tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il suo omologo Wang Yi, che ha assicurato che in queste ore da parte del governo cinese è stata data chiara indicazione alle loro aziende di esportare 2 milioni di mascherine mediche ordinarie all'Italia per l'emergenza coronavirus.