DALLA CINA CON FURORE (OMICIDA) – IL TASSISTA SI RIFIUTA DI PORTARLO A FIRENZE E IL PASSEGGERO GLI SPARA – È SUCCESSO A ROMA, IL CONDUCENTE È STATO RICOVERATO MA FORTUNATAMENTE È STATO FERITO SOLO DI STRISCIO. IL PASSEGGERO, UN CINESE DI 34 ANNI, È STATO AMMANETTATO – LO SPARO È STATO SENTITO DA ALCUNE PERSONE IN STRADA, MA A LANCIARE L’ALLARME È STATO…

Emilio Orlando per www.leggo.it

tassista minacciato da passeggero con pistola 2

Sparatoria in via Zenodossio al Casilino (Roma) dove un cittadino cinese di 34 anni ha sparato un colpo di pistola ad un tassitsa che si era rifiutato di portarlo a Firenze. Il ferito è stato ricoverato in a Villa Irma: le sue condizioni non destano preoccupazioni. La vittima è stata ferita di striscio all'addome. Lo straniero, con precedenti per droga, è stato arrestato dalla polizia.

TAXI DRIVER

LA CRONACA

Tutto ha inizio intorno alle 19, quando al centralino del radio taxi arriva la chiamata per luna corsa. Un'auto in pochi minuti arriva in via Zenodossio e viene avvicinata dall' uomo che aveva richiesto il taxi.

taxi

Alla richiesta di potarlo a Firenze, il tassita rifiuta la corsa mandando su tutte le furie il cinese che estrae una rivoltella ed esplode un colpo ferendolo in modo lieve. Lo sparo viene sentito anche da alcune persone in strada. L'uomo ferito riesce a dare l' allarme via radio. In breve tempo sulla scena del crimine arriva la polizia e le ambulanze del 118 che lo trasportano in ospedale. Vicino al luogo della sparatoria gli investigatori ammanettano lo straniero, che aveva con se ancora l' arma utilizzata per il ferimento, con l' accusa di tentato omicidio.

taxi abusivi 1 tassista minacciato da passeggero con pistola 1 tassista minacciato da passeggero con pistola 4 taxi protesta il taxi si accorge che manca qualcosa tassista minacciato da passeggero con pistola 3