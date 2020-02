LA CINA HA REGISTRATO IERI 433 NUOVI CASI DI INFEZIONE DA CORONAVIRUS E 29 NUOVI DECESSI - IN COREA DEL SUD ALTRI 334 POSITIVI - PRIMI CASI IN DANIMARCA E ROMANIA: I CONTAGIATI HANNO AVUTO CONTATTI CON L’ITALIA O CON ITALIANI - L'ARABIA SAUDITA SOSPENDE "TEMPORANEAMENTE" L'INGRESSO SUL SUO TERRITORIO DEI PELLEGRINI CHE SI RECANO ALLA MECCA…

CORONAVIRUS: PRIMO CASO ACCERTATO IN DANIMARCA

(ANSA-AFP) - Le autorità della Danimarca hanno annunciato oggi il primo caso accertato di coronavirus: si tratta di un uomo che era rientrato dall'Italia con la sua famiglia il 24 febbraio dopo aver trascorso una vacanza in una località sciistica in Lombardia. Sua moglie e suo figlio sono risultati negativi ai test e le condizioni dell'uomo sono state definite abbastanza buone.

CORONAVIRUS: ARABIA SAUDITA VIETA INGRESSO PELLEGRINI

il centro di milano durante l'emergenza coronavirus 25

(ANSA-AFP) - L'Arabia Saudita sospende "temporaneamente" l'ingresso sul suo territorio dei pellegrini che si recano alla Mecca, per "impedire l'arrivo del nuovo coronavirus (Covid-19) nel regno e la sua diffusione". Lo ha annunciato oggi il Ministero degli Affari esteri saudita, che ha sospeso anche l'ingresso nel Paese arabo ai viaggiatori con visti turistici di paesi in cui il nuovo coronavirus è già diffuso.

CORONAVIRUS: COREA SUD, 334 NUOVI CASI ACCERTATI

(ANSA) - La Corea del Sud ha riportato altri 334 casi del nuovo coronavirus: lo riferisce la Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), secondo cui il totale nazionale dei contagi è salito a quota 1.595. Il numero delle vittime resta invece fermo a 12.

il centro di milano durante l'emergenza coronavirus 20

CORONAVIRUS: PRIMO CASO ACCERTATO IN ROMANIA

(ANSAmed) - Primo caso di coronavirus in Romania. E' stato trovato infatti positivo ai test un paziente di Priguria, provincia di Gorj, nel sudovest del paese balcanico. Secondo quanto riportato dall'agenzia Mediafax, il 'paziente zero' ha 20 anni e lavora presso un ristorante di proprietà di un italiano. Il capo del dipartimento per le situazioni di emergenza (Dsu) romeno Raed Arafat ha dichiarato che l'uomo sarà tenuto in quarantena nella propria casa assieme ai suoi sette familiari.

CORONAVIRUS: CINA, ACCERTATI 433 NUOVI CASI E 29 MORTI

(ANSA) - La Cina ha registrato nella sola giornata di ieri 433 nuovi casi di infezione da coronavirus e 29 nuovi decessi. Lo riferisce la Commissione sanitaria nazionale (Nhc) nel suo aggiornamento quotidiano sulla crisi, precisando che nella provincia dell'Hubei, epicentro dell'epidemia, le infezioni aggiuntive certe sono state 409 e i decessi 26. Tra i 29 decessi di ieri, ai minimi da oltre un mese, oltre ai 26 dell'Hubei, ne figurano uno a Pechino e uno ciascuno nelle province di Heilongjiang ed Henan.

coronavirus gli effetti sul lusso 3

Mercoledì, inoltre, sono stati registrati 508 casi sospetti e la guarigione di 2.750 persone dimesse dagli ospedali per un totale di 32.495, mentre i pazienti in condizioni gravi sono calati di 406 unità, a 8.346. I contagi accertati nel Paese sono saliti a 78.497 in tutto il Paese, di cui 2.744 causa di morte. La Commissione sanitaria nazionale ha poi precisato che 2.358 soggetti sono ancora sospettati di essere infetti. Sono stimati in 652.174 le persone tracciate che sono venute a contatto con casi positivi al coronavirus: di questi, 12.823 sono stati rilasciati al completamento della fase di osservazione medica, mentre 71.572 lo sono tuttora.