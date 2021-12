LA CINA INASPRISCE LE RESTRIZIONI A XIAN - NELLA CITTA' DI 13 MILIONI DI ABITANTI, IN LOCKDOWN DA QUALCHE GIORNO PER UNA MANCIATA DI CONTAGI (150, UN NUMERO ESIGUO RISPETTO AI PAESI OCCIDENTALI), LE AUTORITA' HANNO DECISO DI VIETARE ANCHE L'USO DELL'AUTOMOBILE - CHI VERRA' SCOPERTO AL VOLANTE, FINIRA' IN PRIGIONE PER 10 GIORNI - NEL FRATTEMPO IERI STRADE, EDIFICI E SPAZI APERTI SONO STATI DISINFETTATI...

Pechino ha ordinato alla città di Xian di disinfettare strade, edifici e spazi aperti per contrastare la nuova ondata Covid che sta colpendo i 13 milioni di residenti. Anche se il numero di nuovi casi, che ieri erano 150 contro i 155 del giorno prima, rimane esiguo rispetto ai numeri registrati in altri paesi all’estero, la Cina si è mossa rapidamente per imporre limiti severi, ordinando a tutti i residenti di rimanere in casa per tutti i viaggi tranne quelli essenziali.

Ieri, con poche ore di preavviso, i cittadini sono stati informati che la città avrebbe subito una pulizia profonda, su “larga scala”. Le restrizioni sono state poi inasprite oggi: i funzionari comunisti hanno imposto il divieto di guida, pena 10 giorni da passare in carcere.

Anche se non sono stati rilevati casi della nuova variante Omicron in Cina, il Partito è preoccupato per le Olimpiadi invernali che si svolgeranno a Pechino a febbraio, soprattutto dopo che l’Università di Hong Kong ha scoperto che il vaccino cinese Sinovac non offre protezione contro la nuova variante, neanche con un richiamo.

La Cina rimane legata alla sua strategia “zero Covid”: confini chiusi, lunghe quarantene, blocchi improvvisi, test di massa e tracciabilità dei contatti. Ma quest’approccio continua a rallentare le catene di approvvigionamento globale. All’inizio del mese il Partito Comunista ha orfinato alle fabbriche della provincia di Zhejiang, importante hub per la società di ecommerce Alibaba, di chiudere.

Le navi portacontainer sono ferme nel porto più trafficato del mondo, a Ningbo, e i produttori di cobalto, utilizzato nelle batterie dei veicoli elettrici, sono stati costretti a fermare le operazioni.

