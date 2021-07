LA CINA METTE AL BANDO LE CACCOLE - LA PIATTAFORMA CINESE WECHAT HA PUBBLICATO UN ELENCO DI COMPORTAMENTI CHE ESPONGONO GLI UTENTI ALL'ESPULSIONE - TRA I DIVIETI, CHE SONO PIU' DI 70, C'E' QUELLO DI INFILARSI LE DITA NEL NASO E SCULACCIARSI - L'APP E' UTILIZZATA DA PIU' DI 1 MILIARDI DI PERSONE NEL MONDO, SOPRATTUTTO IN CINA, DOVE FACEBOOK, WHATSAPP E TWITTER SONO BLOCCATI...

Toccarsi il naso o farsi sculacciare sarà motivo di espulsione dalla piattaforma cinese WeChat. Il social di Pechino ha pubblicato un elenco di violazioni comuni che espongono gli utenti al ban.

L’app di social messaging più popolare della Cina, utilizzata da oltre un miliardo di persone in tutto il mondo, vuole riordinare la propria immagine per seguire i regolamenti governativi.

Il suo strumento "Canali", lanciato lo scorso anno, consente agli utenti di trasmettere e guardare i livestream. Ma le autorità cinesi hanno sempre di più represso i contenuti politici o quelli che considerano "indecenti" online.

WeChat ha pubblicato allora quelle che considera le "violazioni comuni", sono 70 e più, tra cui, stranamente, sculacciate e dita nel naso.

WeChat è uno strumento di comunicazione vitale per milioni di cinesi che vivono all'estero perché altre piattaforme come Facebook Messenger, WhatsApp, Twitter e Google sono bloccate nel Paese.

Non è la prima volta che WeChat è coinvolta in divieti influenzati dallo stato. Nonostante i circa 19 milioni di utenti WeChat degli Stati Uniti, nell'agosto dello scorso anno l'ex presidente Donald Trump ha vietato il servizio in tutto il paese.

Come parte di un ordine esecutivo, il miliardario ha vietato a chiunque di «impegnarsi in qualsiasi transazione correlata a WeChat». In risposta, l'organizzazione senza scopo di lucro WeChat Users Alliance ha fatto causa all'amministrazione Trump nel tentativo di ribaltare la decisione.

La causa accusava Trump e la sua squadra di aver superato la loro autorità ai sensi del quinto emendamento e di aver diramato un ordine incostituzionale per violazione del primo emendamento.

Mentre la causa è in corso, lo scorso ottobre al gruppo è stato concesso una sospensione temporanea dalla corte d'appello. A febbraio, l'attuale presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha sospeso i procedimenti legali adottati dall’ufficio di Trump per indagare a fondo sui divieti. Questo ha consentito alla piattaforma di continuare temporaneamente a fornire il proprio servizio negli Stati Uniti.

