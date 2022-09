LA CINA È PRONTA AD "AUMENTARE LA COMUNICAZIONE STRATEGICA MILITARE" CON LA RUSSIA, CONTINUANDO "LA COOPERAZIONE CONCRETA IN VARI CAMPI" - E' QUANTO HA DETTO IL PORTAVOCE DEL MINISTERO DELLA DIFESA TAN KEFEI IN RISPOSTA A UNA DOMANDA SULL'AUMENTO DI CONSULTAZIONI E SCAMBI NELLA COOPERAZIONE TRA I PRESIDENTI XI JINPING E PUTIN…

vladimir putin xi jinping a samarcanda

(ANSA) - Cina è pronta ad "aumentare la comunicazione strategica militare" con la Russia, continuando "la cooperazione concreta in vari campi" in modo "da arricchire le relazioni bilaterali e da dare un contributo stabile e positivo alla pace regionale e mondiale". E' quanto ha detto il portavoce del ministero della Difesa Tan Kefei in risposta a una domanda sull'aumento di consultazioni e scambi nella cooperazione militare dopo l'incontro tra i presidenti Xi Jinping e Vladimir Putin, tenuto a metà settembre a margine del vertice dei Paesi Sco di Samarcanda, in Uzbekistan.

xi jinping vladimir putin a samarcanda

"Negli ultimi anni, la cooperazione tra i due eserciti in vari campi è andata avanti, la comunicazione strategica ha raggiunto un nuovo livello, la cooperazione pragmatica ha avuto nuove scoperte e la costruzione di meccanismi ha segnato nuovi progressi", ha aggiunto Tan, nel corso del briefing mensile online.

Cina e Russia, inoltre sono impegnate a costruire un "nuovo tipo di relazioni internazionali" e si oppongono "all'egemonismo e alla politica di potere", fattori contestati agli Stati Uniti. Pechino, ha concluso il portavoce, "è disposta a rafforzare la comunicazione militare strategica e a continuare la cooperazione pragmatica in scia alle esercitazioni militari" congiunte Vostok 2022, tenute agli inizi del mese.