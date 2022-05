LA CINA SI AVVICINA! - OGGI TAIWAN HA REGISTRATO LA PIU' GRANDE INCURSIONE AEREA DELL'AVIAZIONE DI PECHINO DA GENNAIO: 30 AEREI, TRA CUI 22 CACCIA, HANNO SORVOLATO UN'AREA A NORD-EST DELL'ISOLA - PER LA CINA SI TRATTA SOLO DI "ESERCITAZIONI", MA INTANTO FA SALIRE LA PRESSIONE SU TAIWAN E COSTRINGE L'ESERCITO LOCALE A SCHIERARE LE SUE DIFESE...

Dagotraduzione dalla Reuters

xi jinping

Oggi Taiwan ha registrato la più grande incursione dell’aviazione cinese da gennaio nella sua zona di difesa aerea. Lo ha comunicato il ministero della Difesa di Taiwan. Negli ultimi due anni l’isola si è lamentata spesso delle ripetute missioni dell’aviazione di Pechino, spessa nella parte sud-occidentale, vicino alle Isole Pratas controllate da Taiwan.

Taiwan definisce le ripetute attività militari cinesi nelle vicinanze una "zona grigia", progettata sia per logorare le forze di Taiwan, sia per testare la sua risposta.

esercitazioni militari cinesi vicino a taiwan

Il ministero di Taiwan ha dichiarato che nell'ultima missione cinese sono stati schierati 22 caccia, oltre ad aerei da guerra elettronica, allerta precoce e antisottomarino. Gli aerei hanno volato in un'area a nord-est del Pratas, secondo una mappa fornita dal ministero.

Taiwan ha inviato aerei da combattimento per mettere in guardia gli aerei cinesi, mentre i sistemi missilistici sono stati schierati per monitorarli, ha affermato il ministero.

esercito cinese

È stata la più grande incursione dal 23 gennaio, quando gli aerei individuati furono 39. Non ci sono stati commenti immediati dalla Cina, che in passato ha affermato che queste mosse erano esercitazioni volte a proteggere la sovranità del Paese.

L'esercito cinese ha dichiarato la scorsa settimana di aver condotto di recente un'esercitazione intorno a Taiwan come "solenne avvertimento" contro la sua "collusione" con gli Stati Uniti.

esercito taiwan

L’esercitazione è stata lanciata dopo che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato che gli Stati Uniti sarebbero intervenuti in difesa di Taiwan in caso di aggressione della Cina, lasciando pensare a un cambiamento nella politica statunitense di “ambiguità strategica”.

CINA CONTRO TAIWAN - MAPPA

La Cina ha intensificato le pressioni su Taiwan affinché accetti le sue pretese di sovranità. Il governo di Taiwan dice di volere la pace ma si difenderà se attaccato. Non sono stati sparati colpi e l'aereo cinese non ha volato nello spazio aereo di Taiwan, ma nel suo ADIZ, un'area più ampia che Taiwan controlla e pattuglia e che agisce per dargli più tempo per rispondere a eventuali minacce.

Forze di difese di Taiwan Taiwan Forze di difese di Taiwan 2