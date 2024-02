IN CINA SI SCOPA: E’ INIZIATO L’ANNO DEL DRAGONE! - PECHINO SI ASPETTA UN BOOM DELLE NASCITE NEL NUOVO ANNO LUNARE ASSOCIATO AL DRAGO, CHE E’ CONSIDERATO PIU’ FORTUNATO E PROPIZIO - CI SONO COPPIE CHE OPTANO PER LA FECONDAZIONE IN VITRO O PROGRAMMANO IL PARTO CESAREO PER GARANTIRE CHE I LORO FIGLI NASCANO NELL’ANNO DEL DRAGO O CHIEDONO AI MEDICI DI RITARDARE IL PARTO - IL TEMPO E IL DENARO EXTRA CHE I GENITORI SPENDONO PER I “CUCCIOLI DI DRAGO”, CONSIDERATI SPECIALI, AIUTA I BAMBINI AD AVERE MAGGIORI CHANCE DI SUCCESSO…

Estratto dell’articolo del “Corriere della Sera”

CINA POLITICA DEL TERZO FIGLIO

«Un aumento significativo delle nascite». O meglio, un vero e proprio baby boom quello che le autorità cinesi e il personale medico si aspettano durante il nuovo anno lunare del Drago, iniziato ieri. Per la ripresa post pandemia dopo il Covid-19 certo, così come anche per le politiche messe in atto da Pechino a sostegno della fertilità e della procreazione, ma soprattutto perché molte coppie scommettono sui cosiddetti «bambini del drago».

Il Drago è infatti il segno zodiacale considerato più fortunato e propizio e per questo, secondo Zhai Zhenwu, presidente della China Population Association e professore all’Università del Popolo di Pechino, nel 2024 si registrerà un notevole aumento della natalità rispetto al 2023 […] Molti credono quindi che i bambini nati nell’Anno del Drago abbiano maggiori probabilità di avere successo e fortuna per tutta la vita. […]

CINA NASCITE

Ci sono anche coppie che optano per la fecondazione in vitro o programmano il parto cesareo per garantire che i loro figli nascano nell’Anno del Drago o chiedono ai medici di ritardare il parto. La superstizione non è del tutto infondata […] Secondo uno studio del 2019 che utilizzava dati provenienti dalla Cina, i nati durante l’Anno del Drago avevano maggiori probabilità di ottenere punteggi più alti agli esami di ammissione all’università e di avere un’istruzione universitaria. Ma il motivo, concludeva lo studio, non aveva nulla a che fare con il cosmo. Piuttosto era il tempo e il denaro extra che i genitori spendevano per quei bambini a dare loro maggiori chance di successo.

CINA NASCITE

«Le persone pensano che questi “ragazzi drago” siano speciali e vogliono avere figli speciali. Quando hanno questi bambini, investono in loro e si aspettano grandi cose da loro. Questo li rende vincenti e il ciclo continua», ha affermato Naci Mocan, professore di Economia alla Louisiana State University e uno degli autori dello studio. […] Gli ospedali di tutta la Cina hanno inviato orari e suggerimenti per istruire le coppie su quando concepire per avere un «cucciolo di drago». […]