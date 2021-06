15 giu 2021 16:45

DALLA CINA SOLO GUAI. L'ULTIMO? L'ALLARME NELLA CENTRALE NUCLEARE - L'IMPIANTO DI TAISHAN, NELLA PROVINCIA MERIDIONALE DEL GUANGDONG, HA AVUTO UN'ANOMALIA MA OVVIAMENTE PECHINO DICE CHE È TUTTO IN REGOLA, NONOSTANTE IL LIVELLO DELLE RADIAZIONI SIA SALITO AL 90% DELLA SOGLIA APPENA RIVISTA - LA NOTIZIA È STATA DIFFUSA DA WASHINGTON, PER L'IMBARAZZO DEI COSTRUTTORI FRANCESI CHE HANNO INCASSATO 2,4 MILIARDI DI EURO... (A PROPOSITO, L'ENERGIA ATOMICA NON ERA "SOSTENIBILE"?)