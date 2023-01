LA CINA È VICINA (AL COLLASSO) – SECONDO UNO STUDIO DELL’UNIVERSITÀ DI PECHINO, RIVELATO DALLA “BBC”, 900 MILIONI DI PERSONE IN CINA SONO STATE CONTAGIATE DAL CORONAVIRUS IN QUESTA NUOVA ONDATA, MONTATA DOPO LA FINE DELLA POLITICA “COVID ZERO” – IL 64% DELLA POPOLAZIONE HA CONTRATTO IL VIRUS, CON PICCHI GANSU – E LE INFEZIONI SONO DESTINATE A CRESCERE CON GLI SPOSTAMENTI DI DECINE DI MILIONI DI PERSONE PER IL CAPODANNO LUNARE…

Da www.corriere.it

ospedali pieni di malati covid a pechino 1

Circa 900 milioni di persone in Cina sono state contagiate dal coronavirus secondo un bilancio aggiornato all’11 gennaio. Ad aggiungere un importante tassello alla questione del diffondersi del virus e dei veri numeri dei malati nel Paese dello Zero Covid è uno studio citato dalla Bbc e che arriva direttamente dall’Università di Pechino.

Secondo la ricerca, il 64 per cento della popolazione cinese ha contratto il virus. L’area più colpita è la provincia di Gansu, dove il 91 per cento delle persone sarebbe stato contagiato, seguita da quelle di Yunnan (84 per cento) e Qinghai (80 per cento).

ospedali pieni di malati covid a shanghai

Un importante epidemiologo cinese ha inoltre avvertito che i casi aumenteranno nella Cina rurale durante il nuovo anno lunare. Il picco dell’ondata di Covid dovrebbe durare dai due ai tre mesi, ha aggiunto Zeng Guang, ex capo del Centro cinese per il controllo delle malattie. Decine di milioni di cinesi si muoveranno verso i loro villaggi di origine in vista del Capodanno lunare del 22 gennaio, per festeggiare in famiglia.

Il rischio ora è che questi spostamenti portino il virus dalle città alle campagne, dove le strutture sanitarie sono carenti. Per ora l’ultima ondata ha investito i grandi centri densamente abitati, come Pechino, Guangzhou, Shanghai e Chongqing, dove il peggio sembra ormai passato.

ondata covid in cina

Secondo le autorità locali, nello Henan, la terza provincia più popolosa del Paese, quasi il 90% degli abitanti è già stato contagiato. Ma nelle regioni interne del Sichuan, dello Shaanxi, del Gansu e del Qinghai le infezioni raggiungeranno il picco solo nella seconda metà di gennaio. Il ministero degli Affari agricoli e rurali lo ha detto chiaramente: le campagne – dove vivono 500 milioni di persone – rappresentano l’anello debole nel controllo dell’epidemia.

covid in cina 8

A favorire i contagi, anche la recente riapertura ai viaggiatori internazionali (251.000 gli ingressi solo domenica). La Cina ha smesso di fornire statistiche Covid giornaliere da quando ha abbandonato zero-Covid. Ma gli ospedali delle grandi città - dove le strutture sanitarie sono migliori e più facilmente accessibili - si sono affollati di pazienti Covid. Esperti sanitari internazionali hanno previsto almeno un milione di decessi correlati a Covid in Cina quest’anno. Pechino ha ufficialmente riportato poco più di 5.000 morti dall’inizio della pandemia, uno dei tassi di mortalità più bassi al mondo.

