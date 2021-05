I CINESI MEJO DI CHECCO ZALONE: VOGLIONO IL POSTO FISSO! – QUEST’ANNO AL "GUOKAO’’, L’ESAME PER OTTENERE UN POSTO DA MINISTERIALE IN CINA, SI SONO PRESENTATI 1,58 MILIONI DI CANDIDATI PER 25.700 POSIZIONI – L’INSICUREZZA E I RITMI DI LAVORO FOLLI DEL SETTORE PRIVATO CINESE, UNITI A UN SENSO DI PATRIOTTISMO RINNOVATO TRA I GIOVANI, HANNO CAUSATO UN AUMENTO VERTIGINOSO DELLE RICHIESTE - L' ESAME È ALTAMENTE SELETTIVO: CINQUE ORE DIVISE TRA UN TEST SCRITTO E UN COLLOQUIO…

Si chiama «guokao»: è l' esame per ottenere un posto da ministeriale o dipendente di un' agenzia governativa in Cina. E, nonostante lo sviluppo del settore privato, che secondo gli ultimi dati dà lavoro all' 80% della popolazione urbana attiva, il numero dei candidati al concorsone pubblico è enorme: quest' anno si sono presentati 1,58 milioni di giovani per 25.700 posizioni messe in palio. Significa che solo uno su 61 ce la farà.

Nel 2003 erano stati solo 125 mila gli aspiranti ministeriali, perché allora la maggior parte dei diplomati e laureati cinesi puntava ad entrare in un' azienda privata. Ma molti si sono scontrati con stipendi insoddisfacenti, insicurezza e ritmi di lavoro folli: nelle imprese dell' hi-tech, per esempio, vige la regola «996», che significa lavorare dalle 9 del mattino alle 9 di sera per 6 giorni a settimana. Chi non resiste o si lamenta rischia il licenziamento.

Così, in tanti hanno riscoperto la vocazione del burocrate con posto fisso dietro una scrivania statale, che sarà meno stimolante dal punto di vista creativo, ma assicura la famosa «tie fan wan», la «scodella di ferro piena di riso», un' espressione coniata dal filosofo e politico imperiale Ji Yun alla fine del XVIII secolo per definire il lavoro a vita con un salario sicuro, garantito dallo Stato.

Anche lo stipendio è competitivo: un funzionario pubblico a livello esecutivo può guadagnare 14.000 yuan al mese (1.700 euro), mentre un diplomato in scienza dei computer appena assunto arriva in media a 6.850 yuan, dicono statistiche citate dal South China Morning Post (che essendo di proprietà di Jack Ma sa come sono i salari nella galassia del gruppo Alibaba).

Gli esperti di Pechino sostengono che gioca anche il nuovo patriottismo instillato nei giovani dal Partito-Stato: «l' ascesa inarrestabile della Cina», predicata da Xi Jinping, avrebbe restituito popolarità all' impiego nel servizio pubblico.

L' esame è altamente selettivo. Cinque ore divise tra un test scritto e un colloquio. La parte scritta consiste di 135 domande a cui bisogna rispondere in due ore, che significa meno di un minuto per risolvere ogni quiz. Bisogna essere preparati in lingua cinese, logica, matematica, politica internazionale.

Ci sono scuole che preparano al «guokao» e dati i numeri degli aspiranti sono un enorme affare. Li Yongxin, fondatore e presidente della più nota, è diventato miliardario, con un patrimonio personale di 10 miliardi di euro. Il professor Li la sua «ciotola di riso» se l' è riempita da solo.