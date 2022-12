I CINESI PENSANO DI FARCI FESSI - DOPO AVER CONTAGIATO IL MONDO CON LE LORO OMISSIONI NEL 2020, A PECHINO CONTINUANO A FARE GLI STRUZZI: “I NOSTRI DATI SUI DECESSI SONO SEMPRE STATI TRASPARENTI” – IL REGIME SOSTIENE CHE I CASI QUOTIDIANI SIANO INTORNO AI 5.500, CON UN SOLO MORTO. MA È IMPOSSIBILE CHE I NUMERI SIANO COSÌ BASSI. E INFATTI GLI ESPERTI INDIPENDENTI STIMANO CHE I MORTI POSSANO ESSERE ANCHE 9MILA AL GIORNO...

(ANSA-AFP) - Pechino insiste sul fatto che i dati pubblicati dalla Cina sui decessi per Covid-19 sono sempre stati trasparenti, riferiscono i media statali. Il rilascio di tutte le informazioni sui virus da parte di Pechino è stato fatto "nello spirito di apertura", ha detto un alto capo della Sanità in una conferenza stampa tenuta dal Consiglio di Stato cinese e citata dall'agenzia di stampa Xinhua.

Un ente nazionale per il controllo delle malattie ha affermato che venerdì ci sono stati circa 5.500 nuovi casi locali e un decesso. Ma con la fine dei test di massa e il restringimento dei criteri per ciò che viene considerato come un decesso da Covid, si ritiene che quei numeri non riflettano più la realtà. Alcuni esperti stimano che potrebbero esserci fino a 9.000 morti al giorno.

"La Cina ha sempre pubblicato informazioni sui decessi e sui casi gravi di Covid-19 nello spirito di apertura e trasparenza", ha affermato Jiao Yahui della Commissione nazionale per la salute (Nhc) ai giornalisti. Jiao ha detto che la Cina conta i decessi per Covid-19 solo come casi di persone morte per insufficienza respiratoria indotta dal virus dopo essere risultate positive al test dell'acido nucleico, piuttosto che altri paesi che includono tutti i decessi entro 28 giorni dai test positivi. "La Cina è sempre stata impegnata nei criteri scientifici per giudicare i decessi di Covid-19, dall'inizio alla fine, che sono in linea con i criteri internazionali", ha affermato Jiao.

