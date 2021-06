CINGHIALI D'OLTREMARE – L’INCREDIBILE AVVISTAMENTO DI UN PESCATORE SICILIANO CHE, A CINQUE MIGLIA DALLA COSTA DI SIRACUSA, SI IMBATTE IN DUE CINGHIALI CHE NUOTAVANO IN MARE APERTO: “NON NE HO MAI VISTI IN QUESTA ZONA, VERRANNO DALL'AFRICA O QUALCUNO LI AVRÀ BUTTATI IN MARE DA QUALCHE NAVE. IMPRESSIONANTE. ORA LI STO SCORTANDO VERSO TERRA…” - VIDEO

Da "La Presse"

cinghiali in mare in sicilia 1

Sono immagini incredibili quelle riprese da un pescatore siciliano durante una battuta di pesca al largo delle coste di Marzamemi, in provincia di Siracusa in Sicilia. «Mi trovavo a pesca e guardate cosa ho trovato: è impressionante», dichiara l'uomo prima di inquadrare due cinghiali che nuotano in mare aperto.

«Non ho mai visto in questa zona cinghiali, verranno dall'Africa o qualcuno li avrà buttati in mare da qualche nave. Impressionante. Ora li sto scortando verso terra», ironizza il pescatore testimone di una scena alquanto inusuale.

cinghiali in mare in sicilia 2 cinghiali in mare in sicilia 3 cinghiali in mare in sicilia 7 cinghiali in mare in sicilia 6 cinghiali in mare in sicilia 5 cinghiali in mare in sicilia 4