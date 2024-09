DAI CINGHIALI ROMANI ALLE SCIMMIE DELL'AMAZZONIA - LA STORIA DI SARA PANGIONE, 25ENNE ROMANA CHE HA ABBANDONATO L'ITALIA E VIVE NELLA FORESTA AMAZZONICA IN ECUADOR CON IL SUO FIDANZATO - LA RAGAZZA È STATA ACCOLTA DALLA COMUNITÀ INDIGENA DEI WAORANI, DOVE COLLABORA UNA FONDAZIONE CHE SI OCCUPA DEL TURISMO COMUNITARIO: "L'HO FATTO PER AMORE. INIZIALMENTE IL CAMBIAMENTO È STATO DIFFICILE. L’ECUADOR È IL PAESE PIÙ PERICOLOSO DELL’AMERICA LATINA. ANCHE SE, PER IL MOMENTO, L’UNICO PERICOLO È..." - VIDEO

Mollare tutto e volare via, verso luoghi lontani e sconosciuti. […] È la scelta che ha fatto Sara Pangione, 25enne originaria di Roma, che ha deciso di cambiare vita e raggiungere il suo fidanzato in Ecuador. E, fino ad ora, Sara sembra non essersi affatto pentita, anzi, racconta con gli occhi colmi di gioia la sua nuova vita. “Sono molto grata di essere qui – ha raccontato al sito SiViaggia – e sono felice di poter far conoscere una realtà così diversa da quella da cui provengo”.

La 25enne romana stava lavorando alla sua tesi in Cooperazione Internazionale e Sviluppo all’Università Sapienza di Roma quando è stata selezionata come volontaria, tramite il bando del Servizio Civile Universale, per un centro educativo in Ecuador. […]

Quando è partita alla volta del Guatemala per un’altra iniziativa, però, Sara ha capito che cosa volesse davvero: tornare in Ecuador e trascorrere la sua vita nella foresta amazzonica. “Perché l’ho fatto? Per amore! Durante il mio anno in Ecuador ho incontrato il mio attuale fidanzato. Sono tornata a giugno e questa volta ho deciso di condividere la mia esperienza sui social per far conoscere questa realtà unica e così diversa dalla nostra. Inizialmente il cambiamento è stato difficile, è un Paese molto diverso dall’Italia e ci sono stati molti cambiamenti a cui mi sono dovuta adattare, soprattutto per la sicurezza. Attualmente, l’Ecuador è il Paese più pericoloso dell’America Latina. Anche se, per il momento, l’unico pericolo è la scimmia Kao, la mia nuova amica”, racconta Sara.

Ora, la ragazza romana è stata accolta dalla comunità indigena dei Waorani, una popolazione che vive nel cuore della foresta amazzonica, dove collabora con la Fundaciòn Waorani Waponi Amazon, una fondazione che si occupa del turismo comunitario. La giovane, lì, si prende cura degli animali, quattro scimmie e due cani, e condivide la sua esperienza sui social, con l’obiettivo di sensibilizzare le diversità culturali. […]

