Non si arresta l' ondata di guai giudiziari che, negli ultimi anni, sta investendo le star di Hollywood. Robert De Niro, l' attore due volte premio Oscar, ha ricevuto una denuncia con annessa richiesta di risarcimento per 12 milioni di dollari, per "discriminazione di genere" - cioè, avrebbe maltrattato una donna proprio in quanto donna.

Ad accusarlo è Graham Chase Robinson, ex dipendente di lungo corso della sua Canal Production, casa di produzione cinematografica dell' attore, che - a suo dire - sarebbe arrivata a licenziarsi lo scorso aprile dalla posizione di vice presidente dopo esser stata ripetutamente al centro di minacce, insulti e anche avances non volute.

La Robinson fa riferimento, a mo' di prova, a messaggi sulla segreteria telefonica in cui la star di "Taxi Driver" la chiamava «troia» e «ragazza viziata». E poi contatti fisici «indesiderati», battute a sfondo sessuale. C' è da dire che proprio l' attore, qualche mese fa, aveva denunciato la donna e le aveva chiesto 6 milioni di danni per aver sottratto soldi alla società. Chissà se le due cose sono collegate.

