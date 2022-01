CIONDOLI, BORCHIE, ELICHE, CERCHI: NEGLI ULTIMI ANNI SEMPRE PIU' UOMINI HANNO INIZIATO AD INDOSSARE ORECCHINI - E NON SOLO TRA LE STAR: NEL 2021 LE RICHIESTE DI PIERCING MASCHILI SONO AUMENTATE DEL 147% - D'ALTRA PARTE L'USO NON E' NUOVO: LA MUMMIA OTZI, LA PIU' ANTICA D'EUROPA, VISSUTA 5.000 ANNI FA, AVEVA ENTRAMBE LE ORECCHIE TRAFITTE, E COSI' ANCHE IL FARAONE TUTANKHAMON...

Dagotraduzione dal Wall Street Journal

Evan Mock

Ci sarà sempre qualcosa che luccica su una delle orecchie di Terence Ho. Lo studente universitario londinese di 21 anni, che sta per iniziare un lavoro presso la società di contabilità KPMG, indossa orecchini in argento sterling del gioielliere londinese Alan Crocetti sia alle feste che alle lezioni. Li fa scivolare sulla sua cartilagine inferiore o superiore, dove pendono come mini lampadari incrostati di pietre preziose.

I suoi compagni di università sono entusiasti. Un gran numero di loro decora i lobi con conchiglie (al centro dell'orecchio) ed eliche (sulla cartilagine esterna dell'orecchio) con cerchi, borchie e ciondoli simili a quelli indossati dai pirati. «La gente non vede questi come... un segnale di una certa sessualità», ha detto Ho, i cui amici maschi etero e gay hanno abbracciato orecchini di dichiarazione. Sono «solo qualcosa di bello da indossare».

Harry Stiles

Un numero crescente di giovani condivide questo punto di vista. La star dei BTS Jungkook sfoggia una serie di cerchi d'argento. Evan Mock, lo skateboarder professionista e star di "Gossip Girl", nella serie indossa una croce elicoidale d'oro oscillante. E al Met Gala del 2019, Harry Styles è stato memorabile come il Ragazzo con l'orecchino di perla. Secondo Lyst, una società che tiene traccia del comportamento degli acquirenti online, le ricerche di orecchini da uomo sono aumentate del 147% da gennaio 2021, con "orecchini a polsino" in aumento del 90% e "piercing a elica" in aumento del 303%. Anche le query "mono orecchino" sono popolari, il che fa pensare che a molti piaccia abbellire un solo orecchio.

Gli uomini non sono nuovi agli orecchini. Ötzi, la mummia più antica d'Europa, vissuta oltre 5.000 anni fa, aveva entrambe le orecchie trafitte. Così fece il faraone adolescente Tutankhamon. Cerchi d'oro hanno oscillato dai lobi di William Shakespeare, da quelli di antichi soldati persiani e di marinai muscolosi, mentre gli orecchini di perle erano alla moda nell'Europa rinascimentale. Più di recente, hippy e punk degli anni '70 indossavano diversi piercing sull’orecchio e negli anni '90, i fan erano pazzi delle boy band con i loro anelli luccicanti e le borchie di diamanti.

Jungkook

Tuttavia, secondo Saisangeeth Daswani, che analizza la moda presso l'agenzia di previsione delle tendenze globale Stylus, il modo in cui gli uomini stanno ora sperimentando diversi stili di orecchini non ha precedenti, tanto da definirlo un fenomeno mainstream. Brian Keith Thompson, il proprietario dell'hotspot delle celebrità Body Electric Tattoo a Los Angeles, ha detto che nei suoi 15 anni come piercer, non ha mai visto ragazzi così avventurosi. In passato, ha detto il signor Thompson, gli uomini si perforavano solo i lobi.

Ora i clienti tra i 20 e i 30 anni - imprenditori commerciali e "artisti" allo stesso modo - stanno abbracciando di tutto, dagli anelli a lobi impilati a pietre preziose pendenti dalle cartilagini fino alle borchie del trago (il trago è il lembo di cartilagine che copre il condotto uditivo). Sembra che gli avvocati, tuttavia, debbano ancora salire a bordo. «Gli avvocati che trafiggo devono tenerlo sul lobo dell'orecchio».

Questa tendenza è in sintonia con l'allentamento dei codici di abbigliamento sul posto di lavoro che un tempo vietavano i piercing, ha affermato Lisa Bubbers, co-fondatrice della catena di piercing Studs con sede a New York. Ed è un'estensione naturale del recente abbraccio maschile della moda e degli accessori una volta visti come "femminili", come lo smalto per unghie e le perle.

Lo studente Terence Ho

Per molti, gli orecchini da uomo sono più audaci di altri accessori, in parte a causa della loro visibilità. «A meno che non indossi i paraorecchie, non puoi nascondere [gli orecchini]», ha detto Sammy Shawi, 28 anni, di Los Angeles. Indossa una costellazione di sette cerchi, catene e borchie sull'orecchio sinistro, ed è riluttante a rimuoverli, anche quando gioca a basket. «[Gli orecchini sono] qualcosa che le persone possono vedere istantaneamente all'altezza degli occhi», ha aggiunto il signor Ho, lo studente inglese.

L'orecchino può essere difficile da realizzare. Come punto di partenza per i ragazzi più riservati, la signora Bubbers consiglia uno o due piercing al lobo mentre Taylor Okata, uno stilista di celebrità. suggerisce un piercing al lobo e all'elica nello stesso orecchio (e consiglia di attenersi ai classici puliti in argento sterling di base o oro giallo).

Al signor Thompson, nel frattempo, piace che gli orecchini siano strategicamente sparsi, non impilati ordinatamente come gli anelli delle "tende da doccia", e sostiene che è meglio indossare pezzi sorprendenti a metà dell'orecchio e design più semplici altrove. Soprattutto, devi farti sentire a tuo agio. Puoi dire quando qualcuno sta sfoggiando un piercing «per prendere parte a una tendenza rispetto a quando lo apprezza personalmente», ha detto il signor Okata. «Dipende dall'atteggiamento: funziona per te o [l'orecchino] ti appesantisce?».

orecchino cassano