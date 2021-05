CIONTOLI CHE ROTOLANO – LA CASSAZIONE HA CONFERMATO LE CONDANNE PER ANTONIO CIONTOLI, LA MOGLIE MARIA PEZZILLO E I FIGLI MARTINA E FEDERICO, PER L’OMICIDIO DI MARCO VANNINI , MORTO NELLA LORO CASA DI LADISPOLI NELLA NOTTE TRA IL 17 E IL 18 MAGGIO 2015 – LA FAMIGLIA STASERA SI COSTITUIRÀ IN CARCERE...

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Sono definitive le condanne a 14 anni per Antonio Ciontoli, e a 9 anni e 4 mesi per la moglie Maria Pezzillo e i figli Martina e Federico, per l'omicidio di Marco Vannini, morto nella loro casa di Ladispoli nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015. La quinta sezione penale della Cassazione ha confermato la sentenza d'appello bis, del 30 settembre scorso, che aveva condannato Ciontoli per omicidio con dolo eventuale e il resto della famiglia per concorso anomalo.

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Stasera la famiglia Ciontoli si costituirà in carcere. Lo riferisce l'avvocato Gian Domenico Caiazza, uno dei difensori, dopo le condanne definitive stabilite dalla Cassazione per l'omicidio di Marco Vannini.

