14 dic 2019 18:55

CIPOLLINO, PENSACI BENE – QUEL MANDRILLONE DI MASSIMO BOLDI, 74 ANNI, REGALA UN ANELLO DI FIDANZAMENTO A IRENE FORNACIARI, LA COMPAGNA PIÙ GIOVANE DI 34 ANNI, E ANNUNCIA: “L’HO SCELTA. QUANDO HO DETTO ALLE MIE FIGLIE CHE STAVO PENSANDO DI SPOSARLA MI HANNO RISPOSTO SORRIDENDO: ‘CERTO PAPÀ, PERCHÉ NO?' – NON SARÀ UN ALTRO CINEPANETTONE AMARO COME CON L'EX LOREDANA DE NARDIS? AH, SAPERLO...

Valeria Morini per "www.fanpage.it" massimo boldi e irene fornaciari 9 Massimo Boldi e Irene Fornaciari, la sua compagna più giovane di 34 anni, fanno sul serio. Al punto di pensare alle nozze. Il comico e attore di tanti cinepanettoni ha conosciuto la 40enne lucchese per puro caso durante un viaggio in treno diversi mesi fa. massimo boldi e irene fornaciari 6 Un'iniziale amicizia si è trasformata in un sentimento più intenso e ora lui le ha regalato addirittura un anello di fidanzamento. Ha raccontato Boldi a Oggi: «È un pegno d’amore, questo è certo. Qualche settimana fa grazie ad un amico di Irene, a Lucca, ho trovato quello che volevo per lei. E significa solo una cosa: che l’ho scelta». massimo boldi e irene fornaciari 8 Cosa pensano le figlie di Massimo Boldi «Non me lo aspettavo», ha aggiunto la Fornaciari, sempre sulle pagine del magazine, «E se è arrivato così, significa che lui ha sentito di volerlo fare. Oltre a essere un pegno d’amore rappresenta un impegno reciproco». E dire che il primo anello era stata Irene a regalarlo a Boldi. Stavolta, però, si tratta di un simbolo di una relazione che potrebbe portarli sull'altare. «Ora mi piace pensare di fare progetti con lei. massimo boldi e irene fornaciari 5 Pensi che quando ho detto alle mie figlie che stavo pensando di sposarla mi hanno risposto sorridendo: ‘Certo papà, perché no?'», ha spiegato l'attore. Dunque, le tre figlie Micaela, Manuela e Marta avrebbero accettato pienamente la relazione del padre. Nel passato di Boldi il matrimonio con Marisa Selo È la prima volta che Massimo Boldi parla di nozze, dopo la perdita dell'amata moglie Marisa Selo, mamma delle sue figlie. Con lei, l'attore è stato sposato per quasi 40 anni, dal 1973 al 2004. massimo boldi e irene fornaciari 4 Quell'anno, il 28 aprile, Marisa è scomparsa, dopo la lotta a una malattia incurabile che durava da un decennio. Per anni, lui è stato convinto di sentire la sua presenza ancora al proprio fianco. Chi è Irene Fornaciari Irene Federica Fornaciari: questo il nome completo della fidanzata di Boldi (da non confondere con la quasi omonima cantante e figlia di Zucchero). Classe 1979, ha un negozio di abbigliamento e gioielli a Lucca. massimo boldi e irene fornaciari 3 Il fratello Leonardo Fornaciari è sindaco di Porcari. L'attorE ha ammesso di aver notato prima la sua bellezza: «Che è una femmina con una bella testa l’ho capito solo dopo. È così vitale». massimo boldi e irene fornaciari 2 massimo boldi e irene fornaciari 1 massimo boldi e irene fornaciari 10