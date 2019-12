IL CIRCO MASSIMO? È DIVENTATO UN PARCHEGGIO! – TRA LE TRANSENNE E IL PALCO PER IL CONCERTO DI CAPODANNO CHE STA PER ESSERE MONTATO SPUNTANO AUTO E MINIVAN PARCHEGGIATI – IL CONSIGLIERE CAPITOLINO DAVIDE BORDONI ANNUNCIA UN’INTERROGAZIONE ALLA RAGGI: “A ROMA TUTTO È PERMESSO, NON CI SONO CONTROLLI” – I MEZZI IN SOSTA SONO DEGLI…

Il Circo Massimo trasformato in un parcheggio a cielo aperto. Auto in sosta sullo sterrato, motorini e persino un minivan. Parcheggiati tra le transenne di sicurezza e il palco per il concerto di Capodanno che sta per essere montato, quei mezzi conferiscono al sito archeologico dall'inestimabile valore storico l'aria sciatta che neanche una stazione di periferia dovrebbe avere, dove tutto è concesso.

E così turisti provenienti da ogni angolo del mondo, che hanno deciso di regalarsi per le feste una passeggiata nella mitica arena in cui sfrecciavano le bighe romane, sognando di rivivere una scena alla Ben-Hur, si ritrovano a fotografare moderni cavalli a due ruote.

L'episodio non è passato inosservato al consigliere capitolino Davide Bordoni, che annuncia un'interrogazione alla Sindaca e al competente Assessore per sapere se le macchine parcheggiate dentro l’area del Circo Massimo abbiano o meno le dovute autorizzazioni: «A Roma tutto è permesso a causa dell’assenza di qualsiasi controllo sul territorio. Il Comune controlli a chi ha affidato l'organizzazione degli eventi».

Immediato l'intervento del comando dei vigili del Primo Gruppo, che in seguito a una verifica hanno assicurato che le targhe dei veicoli parcheggiati nell'area del Circo Massimo sono tutte autorizzate alla sosta dal dipartimento Cultura del Comune di Roma. Ma come si può autorizzare tutti questi mezzi a ridosso di un tesoro archeologico come il Circo Massimo?

I mezzi in sosta sono quelli degli addetti ai lavori per l'allestimento del palco dello show di fine anno, ma ciò non implica il diritto ad una sosta selvaggia. «Si potevano organizzare per tempo parcheggi idonei, dei vigili - incalza Bordoni - e tutelare l’area invece della solita disorganizzazione generale». Il tutto proprio sotto alle finestre del comando dei vigili del Centro Storico

