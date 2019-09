IL CIRCO È SBARCATO A MILANO – NELLA SETTIMANA DELLA MODA LA CITTÀ SI TRASFORMA IN UNA PASSERELLA PER UOMINI E DONNE CHE SFILANO IN STRADA CON I LOOK PIÙ IMPROBABILI NELLA SPERANZA DI ESSERE NOTATI – L’OBIETTIVO È FARSI FOTOGRAFARE, IL SOGNO È RICEVERE L’INVITO A QUALCHE EVENTO, MA IN UN MONDO ORMAI SATURO DI ''PERSONAGGETTI'' FINISCONO PER ESSERE TOTALMENT IGNORATI… (VIDEO)

Guia Soncini per “la Repubblica”

milano fashion week 2019 16

Una volta volevano fare le modelle. Le vedevi caracollare per casting sperando d' ottenere un ruolo in una sfilata, ed erano il miglior vaccino per l' idea che quello fosse un mestiere appetibile: si sedevano sui gradini dei palazzi a mettersi cerotti sui piedi scarnificati, avevano l' aria d' aver bisogno d' un pasto caldo e un divano comodo.

milano fashion week 2019 28

Erano più alte e sottili delle milanesi normali, ma vestite con meno cura: dovevano innanzitutto star comode, niente tacchi che rischiassero di farle tardare nella corsa fra un atelier e l' altro.

Adesso vogliono essere fotografate, ma gratis (declino al femminile, ma la smania dell' esibizionismo gratuito ha contagiato anche i maschi, che oltretutto paiono avere meno anticorpi). Adesso le vedi, in corso Como durante la settimana della moda milanese, e ovunque ci sia attenzione da parte dei fashionisti ( nelle foto potete ammirare il contagio esteso a Londra, a Tokyo: sono ovunque, sono fra di noi, ma non parlano con noi, a meno che non abbiamo una reflex al collo).

milano fashion week 2019 29

Le vedi vestite in modi persino più assurdi di quelli sfoggiati nelle prime file delle sfilate. Sono quelle che nessuno ha invitato; ma sanno che, nell' era di Instagram, un cartoncino d' invito arriverà, dopo, se prima ti fai notare da qualcuno che ti pubblichi in qualche pagina di "meglio vestiti della settimana".

milano fashion week 2019 11

Teoricamente tutto discende da Bill Cunningham, che dall' 89 al 2016 ha fotografato ( per il New York Times) le signore per le strade di Manhattan. Ma i soggetti delle sue foto cercavano d' essere eleganti, non perseguivano l' effetto verdoniano "Famolo strano".

Altro padre del traffico pedonale in corso Como durate le sfilate è Scott Schuman, che nello scorso decennio cominciò a fotografare gente di cui gli piacevano i vestiti.

milano fashion week 2019 17

Il suo blog si chiamava The Sartorialist, e presto chiunque avesse ambizioni modaiole ambì innanzitutto a stare lì. Pazienza se l' unico a essersi procurato una carriera tramite Sartorialist è stato Schuman stesso, Da lì collaboratore di riviste patinate, consulente di grandi marchi, autore di libri fotografici; pazienza se non si ricorda un modello gratuito che, fotografato da un blog di street style, ne abbia poi fatto un mestiere.

milano fashion week 2019 14

Epperò, anche i soggetti di Schuman, che ha un' evidente passione per il bello, sono ben vestiti. Quindi questa deriva "' n' ascella sì, ' n' ascella no", come da memorabile scelta di stile di Manuela Arcuri in Viaggi di nozze, com' è nata?

Temo sia saturazione. Si sono moltiplicati prima i blog poi gli account Instagram, c' è più mercato per le immagini di quanta combinazione d' inventiva e gusto ci sia in giro. Trovare un soggetto che non si sia limitato a riprodurre quanto visto in sfilata, ma neppure sembri pronto per il circo, è rarissimo.

milano fashion week 2019 15

La leggenda dice che, qualche settimana della moda fa, in corso Como tutte le reflex abbiano abbandonato tapini con piume e paillettes e pigiami speranzosi d' essere fotografati e siano corse verso una bellissima ragazza nera con uno scialle colorato e un turbante portato con fortunata naturalezza.

milano fashion week 2019 10

La ragazza si è schermita. Ma come, se passeggia qui alle otto di mattina è per farsi fotografare prima che ci sia troppa concorrenza, orsù, non faccia la vezzosa. La ragazza ha spiegato che stava solo tornando a casa dopo aver accompagnato a scuola i bambini cui fa da balia. Sono passati anni, e i portatori di reflex ancora aspettano di trovare una fashionista all' altezza della nanny.

