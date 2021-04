Alessandro Fulloni per www.corriere.it

ciro grillo

Un hashtag eloquente, #freeciruz. E il video del padre Beppe condiviso nuovamente sul suo profilo Instagram dal quale, attorno ai primi di settembre del 2019, a seguito del via dell’indagine sul presunto stupro in Costa Smeralda ai danni di una 19enne milanese, erano scomparse tutte le foto e i post.

Ciro Grillo dopo circa diciassette mesi di silenzio riattiva dunque il suo account social — il nickname è «Ciruzzolohiil» — e posta il filmato con lo sfogo del genitore e Garante M5S intervenuto a sua difesa.

ciro e beppe grillo

Il titolo (come riporta «il Secolo XIX » che ha dato la notizia in un articolo a firma Tommaso Fregatti e Matteo Indice) è lo stesso — «Giornalisti o giudici?»— preparato dal comico per il suo blog. L’unica novità è che a corredo c’è l’hashtag. Appunto: #freeciruz.

Una raffica di insulti

Non si può dire che la Rete abbia molto apprezzato il ritorno del primogenito di Grillo su Instagram. Tra i circa 1.000 commenti totalizzati nella serata di martedì spiccavano soprattutto insulti, in gran parte irriferibili e indirizzati tanto a lui quanto al padre.

ciro grillo e gli amici

Ecco il campionario dei commenti tra i meno pesanti: «Vergognati», «imbarazzante», «un’altra gran pagliacciata». Molti sono a difesa della 19enne: «povera ragazza», «ma vi pare che una giovane stuprata vada subito a denunciare dopo un trauma del genere? Vergognatevi».

E ancora: «Un buon padre avrebbe solo taciuto». Altri si rivolgono direttamente al figlio del comico: «Perché non ci mostri la tua versione dei fatti?». Non mancano quelli che se la prendono «con il tuo stile di vita» e altri che, neanche troppo velatamente, lo minacciano: «Se ti trovano per strada chissà che ti fanno».

foto di ciro grillo

Il profilo Instagram chiuso due anni fa

Come detto, Ciro Grillo chiuse il suo profilo all’indomani della comparsa sui giornali della notizia dell’indagine che lo vedeva coinvolto. Sino a poche ore prima sul suo account Instagram erano visibili foto di feste sulla spiaggia con il drink in mano, sorrisi e abbracci con le ragazze, i selfie sorridenti in comitiva e gli addominali scolpiti.

In una foto dell’agosto 2017 il figlio del comico scriveva, accanto a una foto in un cui compie un esercizio atletico, un commento decisamente pesante: «Ti stupro bella bambina, attenta».

ciro grillo su instagram

In un’immagine del 31 agosto 2017, ripresa durante un viaggio, una vacanza studio al Macleans College (scuola che si trova a Bucklands Beach, Auckland), ecco il ragazzo in primo piano con degli amici e un suo commento: «C...i durissimi in Nuova Zelanda».

Tante foto di combattimenti di savate

Un’altra foto lo ritraeva insieme a un amico con i rayban neri. Sotto comparivano queste parole: «la tua bitch (prostituta, ndr) mi chiama jonny sinn». Poi anche un hashtag, quello di #Bluwhale, famigerato gioco (rimasto un fenomeno sul web, mai verificato) che prevede la sottomissione di adolescenti a complessi rituali che indurrebbero al suicidio.

giro grillo con gli amici

E infine tante foto di combattimenti di savate, arte marziale praticata da Grillo jr che ha vinto tre titoli nazionali guadagnandosi anche una convocazione in azzurro. Sono numerose le interviste online in cui Ciro Grillo parla della sua passione nata poco più che quindicenne per la boxe francese «che mi serve per non pensare allo stress della scuola».

il figlio di grillo

Gli allenamenti «sono frequenti, almeno quattro a settimana e ciascuna seduta può durare un paio d’ore. Papà è orgogliosissimo dei miei titoli: dice che sono il frutto dell’allenamento».

VIGNETTA DI ELLEKAPPA SUL CASO DI CIRO GRILLO ciro grillo BEPPE GRILLO NEL VIDEO A DIFESA DEL FIGLIO CIRO BEPPE GRILLO NEL VIDEO A DIFESA DEL FIGLIO CIRO beppe grillo parvin tadjk ciro grillo VIGNETTA DI NATANGELO SUL CASO DI CIRO GRILLO BEPPE GRILLO NEL VIDEO A DIFESA DEL FIGLIO CIRO BEPPE GRILLO NEL VIDEO A DIFESA DEL FIGLIO CIRO ciro grillo Ciro Grillo - ciroinstagram Ciro Grillo - ciroinstagram Ciro Grillo - ciroinstagram ciro grillo ciro grillo ciro grillo CIRO GRILLO ciro grillo BEPPE GRILLO NEL VIDEO A DIFESA DEL FIGLIO CIRO CIRO GRILLO BEPPE GRILLO NEL VIDEO A DIFESA DEL FIGLIO CIRO BEPPE GRILLO NEL VIDEO A DIFESA DEL FIGLIO CIRO BEPPE GRILLO NEL VIDEO A DIFESA DEL FIGLIO CIRO