LE CITTA' D'ARTE SI RIBELLANO ALL'AFFITTO SELVAGGIO (E STI CAZZI DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ) - IL SINDACO DI FIRENZE, DARIO NARDELLA, HA ANNUNCIATO LO STOP AGLI AFFITTI BREVI IN TUTTA L'AREA UNESCO DEL CENTRO STORICO: "SIAMO STANCHI DI ANNUNCI, IL PROBLEMA È DIVENTATO STRUTTURALE" - LA DECISIONE FA INCAZZARE CONFEDILIZIA: "LA DELIBERA NON È SOLO PALESEMENTE INCOSTITUZIONALE, MA ADDIRITTURA EVERSIVA"

CONFEDILIZIA, 'EVERSIVO BLOCCO SU AFFITTI BREVI A FIRENZE'

(ANSA) - "La delibera annunciata dal sindaco di Firenze, con la quale intenderebbe da oggi stesso vietare la locazione breve in una parte della città, non è solo palesemente incostituzionale, ma addirittura eversiva". Lo afferma Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, commentando la decisione in una nota. "Nardella è noto per il suo disprezzo per il diritto di proprietà, ma ora ha superato ogni limite. Qualcuno del suo partito, dotato di sensibilità giuridica, rispetto per i cittadini e un po' di buon senso, lo inviti a recedere dai propositi manifestati e lo faccia tornare in sé", aggiunge Spaziani Testa. (ANSA).

FIRENZE ANNUNCIA STOP AFFITTI BREVI IN AREA UNESCO

(ANSA) - Il Comune di Firenze adotterà un provvedimento per il divieto, non retroattivo, di utilizzare immobili con destinazione residenziale per affitti turistici brevi, tipici delle piattaforme come Airbnb e simili, in tutta l'area Unesco del centro storico. Lo ha annunciato oggi il sindaco Dario Nardella: sarà varata una delibera di giunta per introdurre una modifica al Piano operativo comunale. L'obiettivo è sostenere la residenza nel centro storico.

"Ci rendiamo conto che è una norma ardita - ha detto ancora il sindaco -, giuridicamente ardita, ma siamo consapevoli di poterla difendere giuridicamente. Se noi non proviamo a fare azioni politicamente dirompenti nessuno si dà una mossa: siamo stanchi di annunci, il problema è diventato strutturale".

Inoltre, ha annunciato Nardella, "useremo la leva fiscale per tutti coloro che vorranno collaborare e tornare indietro: i proprietari di immobili, attualmente destinati ad affitto breve, che vorranno tornare a fare affitti di lungo periodo, avranno da parte della nostra amministrazione un incentivo, l'azzeramento dell'Imu seconda casa per tre anni. Un appartamento medio in centro paga più di 2.000 euro all'anno di Imu seconda casa".