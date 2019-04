UNA CITTÀ ESPLOSIVA – ALLARME BOMBA IN COMUNE A TORINO: DURANTE LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE ARRIVA UNA BUSTA CON ESPLOSIVO INDIRIZZATA ALLA SINDACA CHIARA APPENDINO. ALL’INTERNO C’ERA UN ORDIGNO RUDIMENTALE: UNA PILA, DEI FILI E POLVERE ESPLOSIVA – IL MITTENTE? LA “SCUOLA DIAZ” DI GENOVA. SABATO L’ESPONENTE 5 STELLE ERA STATA MINACCIATA DAGLI ANARCHICI: “LA SCORTA NON TI BASTA”

Allarme bomba a Palazzo Civico. Verso le 16.00, durante la seduta del Consiglio comunale, gli uffici di protocollo al pian terreno hanno rinvenuto una busta postale gialla, grandezza dieci per quindici, indirizzata alla sindaca Chiara Appendino. All’interno un congegno rudimentale: una pila, dei fili e della polvere esplosiva. Il plico sarebbe potuto esplodere. «Scuola A. Diaz. Via C. Battisti 6, 16145 Genova», il mittente della busta indirizzata all’«ufficio della sindaca». La scritta è tracciata in stampatello su un foglio bianco attaccato al plico.

Disinnesco

Tempestiva la messa in sicurezza da parte dei vigili, che l’hanno ritenuta subito sospetta, all’interno di una macchina radiogena, attraverso la quale è stato visto il contenuto del pacchetto: un marchingegno artigianale formato da una pila legata con dei fili elettrici a una bustina contenente polvere esplosiva. E immediato è stato l’intervento degli artificieri, che si sono occupati delle operazioni di disinnesco, durate un paio d’ore; verso le sette la busta è stata portata via per le analisi.

Appendino scossa

La sindaca Appendino, palesemente scossa, ha subito convocato i partiti in conferenza di capigruppo, dove il comandante dei vigili di Palazzo Civico ha spiegato l’accaduto; lì è stato deciso di rimandare alla prossima seduta le comunicazioni sugli scontri avvenuti durante la Critical Mass e sull’episodio di violenza sessuale al Parco del Valentino. La seduta del Consiglio comunale, quindi, è stata chiusa.

Le minacce degli anarchici

Il pacco bomba arriva dopo le ennesime minacce alla sindaca durante il corteo anarchico di sabato scorso, quando sui muri del cimitero monumentale, in corso Regio Parco, è apparsa la scritta “Appendino la scorta non ti basta”. Scorta assegnata alla prima cittadina sempre dopo le minacce in giro per la città che dicevano “Appendino appesa”, dopo che lei si era dichiarata in difesa e a favore dello sgombero dell’asilo occupato di via Alessandria.

