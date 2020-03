16 mar 2020 13:47

A CITTÀ DEL MESSICO SE NE FOTTONO DELLA PANDEMIA E SABATO E DOMENICA OLTRE 70MILA PERSONE SI SONO AMMUCCHIATE IN UN FAZZOLETTO DI TERRA PER IL FESTIVAL “VIVE LATINO” DURANTE IL QUALE SI SONO ESIBITI ANCHE I GUNS N 'ROSES – TRA I PARTECIPANTI, ANCHE FAMIGLIE CON BAMBINI E SOGGETTI ASMATICI, C’È CHI PARLA DI ISTERIA E CHI È ANDATO SOLO PER NON PERDERE I SOLDI, MA… VIDEO