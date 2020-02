UN CITTADINO AMERICANO È MORTO A CAUSA DEL CORONAVIRUS A WUHAN: È LA PRIMA VITTIMA STATUNITENSE DA QUANDO SI È DIFFUSO IL VIRUS - SONO 722 LE PERSONE DECEDUTE A CAUSA DELL’EPIDEMIA - I CONTAGIATI SALGONO A 34.500 - TRE NUOVI CASI DI POSITIVITÀ AL VIRUS SULLA NAVE DA CROCIERA “DIAMOND PRINCESS”, BLOCCATA AL LARGO DI YOKOHAMA - HONG KONG IMPONE LA QUARANTENA PER CHI ENTRA - E C’È LA MORTE SOSPETTA DI UN GIAPPONESE A WUHAN…

(ANSA-AFP) - Un cittadino americano è morto a causa del coronavirus a Wuhan. Lo rende noto l'ambasciata. Si tratta della prima vittima statunitense da quando si è diffuso il virus. "Possiamo confermare che un cittadino americano di 60 anni, dichiarato positivo al coronavirus, è morto in un ospedale di Wuhan, in Cina, il 6 febbraio", ha detto una portavoce dell'ambasciata statunitense a Pechino.

(ANSA-AFP) - Il bilancio delle vittime a causa del coronavirus sale a 722. Lo ha reso noto la commissione sanitaria nazionale cinese, spiegando che sono stati registrati altri 86 decessi dall'ultimo bollettino. Confermati anche altri 3.399 nuovi casi di positività al virus, che portano così a 34.500 il numero di persone infette nel Paese.

CORONAVIRUS: GIAPPONE, 3 NUOVI CONTAGI SU NAVE DA CROCIERA

(ANSA) - Continua a salire il numero delle persone infettate dal coronavirus a bordo della nave da crociera Diamond Princess, ancorata a Yokohama, in Giappone. Il ministero della Salute nipponico, ha riferito di aver scoperto altri tre casi, spiegando che il totale delle persone che hanno contratto l'agente patogeno sulla nave è salito a 64. I tre passeggeri, due cittadini statunitensi e uno cinese, sono stati trasportati in un centro ospedaliero predisposto mentre vanno avanti i controlli sull'imbarcazione dell'operatore Carnival, a bordo della quale ci sono circa 3.700 passeggeri assieme all'equipaggio, provenienti da oltre 50 nazioni. Trentacinque persone sono italiane. Il ministero ha riferito di aver testato fin qui 279 persone, iniziando con gli individui con sintomi influenzali e chi era stato in contatto con le persone già segnalate. Il numero complessivo dei casi di coronavirus in tutto il Giappone, compresi quelli della nave, si assesta a 89.

CORONAVIRUS: MORTE SOSPETTA DI UN GIAPPONESE A WUHAN

(ANSA-AFP) - Un cittadino giapponese è morto per quella che si sospetta essere un'infezione da coronavirus in un ospedale di Wuhan, città cinese epicentro dell'epidemia. Lo rende noto il ministero degli Esteri giapponese. Le autorità sanitarie cinesi, citate da Tokyo, ritengono probabile che si tratti di coronavirus perché l'uomo, sulla sessantina, è stato sopraffatto da una polmonite virale acuta. Tuttavia, fa sapere il governo nipponico, per ora è difficile stabilirlo in modo definitivo". Il Giappone ha registrato 25 casi d'infezione, oltre ai 64 che erano a bordo della nave da crociera all'ancora a Yokohama e sono ora ricoverati.

CORONAVIRUS: HONG KONG IMPONE QUARANTENA PER CHI ENTRA

(ANSA) - Hong Kong si è data nuove regole per contenere l'epidemia di coronavirus e ha imposto 14 giorni di quarantena per chiunque entri nel territorio semiautonomo dalla Cina continentale, con rischio di finire in carcere per chi la violi. I visitatori, fanno sapere le autorità citate da Bbc, potranno isolarsi in albergo o in centri gestiti dal governo, i residenti nelle loro case. Chi viene sorpreso in pubblico durante la quarantena rischia una multa e una condanna detentiva.