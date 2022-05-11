Aryna Sabalenka, bielorussa Daniil Medvedev
Secondo fonti, l'ATP vorrebbe agire di concerto con le sue controparti femminili, il WTA Tour.
Andrey Rublev Anastasia Pavlyuchenkova
CLAMOROSO A WIMBLEDON! DOPO IL DIVIETO IMPOSTO AI TENNISTI RUSSI E BIELORUSSI, IL TORNEO INGLESE SARA' SENZA PUNTI PER IL RANKING: IN PRATICA SI TRATTERA' DI UNA RICCHISSIMA ESIBIZIONE - IN BALLO C'E' IL PRINCIPIO CHE AI GIOCATORI NON DOVREBBE ESSERE IMPEDITO DI COMPETERE PER LE COLPE DEI LORO GOVERNI - ENTRO LE PROSSIME ORE ATP E WTA RATIFICHERANNO LA DECISIONE-
Aryna Sabalenka, bielorussa Daniil Medvedev
Secondo fonti, l'ATP vorrebbe agire di concerto con le sue controparti femminili, il WTA Tour.
Andrey Rublev Anastasia Pavlyuchenkova
TOPOLINO E TOPOLONE - HILARY DUFF A 34 ANNI DECIDE FINALMENTE DI SPOGLIARSI, SEGUENDO LA TRADIZIONE DI ALTRE PREGEVOLI STELLINE DI “DISNEY CHANNEL” COME MILEY CYRUS E BELLA THORNE - DIVENTATA MADRE PER LA TERZA VOLTA UN ANNO FA, HA DECISO DI MOSTRARSI SENZA VELI PER LA RIVISTA “WOMEN’S HEALTH”, DICHIARANDO: “MI SONO MOLTO DIVERTITA, MA SAPEVO CHE FARLO MI AVREBBE TERRORIZZATO. E AVEVO RAGIONE” (DALLE IMMAGINI, NON SEMBRA MOLTO SPAVENTATA...) - FOTO PEPERINE
“QUELLO CON LA CINA È STATO UN ACCORDO CON IL DIAVOLO” - NATHAN LAW, UNO DEI LEADER DELLA RESISTENZA DI HONG KONG, COMMENTA L’ARRESTO DI JOSEPH ZEN E ATTACCA BERGOGLIO: “SIAMO SOTTO SHOCK, NESSUNO RICORDA UN CARDINALE DI 90 ANNI CHE FINISCE IN MANETTE. L’ACCORDO CON PECHINO? IL VATICANO NON DIFENDE MEGLIO LA LIBERTÀ RELIGIOSA E I CRISTIANI IN CINA. HA PERSO TERRENO MORALE E NON HA GUADAGNATO NULLA IN CAMBIO” - “LA CINA HA SCELTO DI ESSERE LA PIÙ FEDELE ALLEATA DI PUTIN, UN REGIME TOTALITARIO CHE LEGITTIMA L’ALTRO”
CHE FAI, RUBLI? - DURANTE LA CONFERENZA STAMPA A WASHINGTON, MARIO DRAGHI HA (QUASI) APERTO AL PAGAMENTO IN RUBLI: “SONO FIDUCIOSO CHE I PAGAMENTI CONTINUERANNO, MA PER UNA RAGIONE STUPIDA FORSE, NON C’È NESSUNA DICHIARAZIONE UFFICIALE CHE VIOLINO LE SANZIONI, QUINDI È UNA COSA GRIGIA” - “IL PIÙ GRANDE IMPORTATORE, LA GERMANIA HA GIÀ PAGATO IN RUBLI E LA MAGGIOR PARTE DEGLI IMPORTATORI HANNO GIÀ APERTO CONTI IN RUBLI…”
“MA GLI STATI UNITI HANNO SEMPRE RAGIONE?” - DOMENICO QUIRICO TOCCA UN NERVO SCOPERTO DELLA POLITICA ESTERA ITALIANA E EUROPEA: “SI PUÒ ESSERE OCCIDENTE SENZA LA BANDIERA AMERICANA E SENZA IL RITO BIZANTINO DEL BACIO DELLA PANTOFOLA AL PRESIDENTE DI TURNO A WASHINGTON? SENZA TRADIRE IL CAMPO DELLE DEMOCRAZIE E MESCOLARSI A TAGLIAGOLE E MEZZI TIRANNI? - DOMANDA URGENTE PERCHÉ PER GLI EUROPEI, QUESTA GUERRA È UNA SCIAGURA. PER GLI AMERICANI UNA IMPERDIBILE OCCASIONE DI…”
IL DERBY DEL FORO - SINNER SUPERA FOGNINI AL TERMINE DI UNA BATTAGLIA DI 2 ORE (6-2, 3-6, 6-3): DOMANI NEGLI OTTAVI TROVA IL SERBO KRAJINOVIC – JANNIK: “ABBIAMO GIOCATO UN OTTIMO LIVELLO DI TENNIS, SONO CONTENTO DI AVER VINTO MA SPERO CHE FOGNINI POSSA ANDARE AVANTI ANCORA A LUNGO” - NEL TERZO GAME DEL SECONDO SET, UN TIFOSO HA FATTO PRENDERE UNO SPAVENTO A FOGNINI. (TIFOSO NERAZZURRO). “FABIO, L’INTER STA PERDENDO”. LUI HA CAPITO SUBITO CHE NON POTEVA ESSERE POSSIBILE VISTO CHE…
CAFONALINO - PER RICORDARE LA GIORNALISTA RUSSA ANNA POLITKOVSKAJA, SFILATA DI VIPPONI AL MAXXI DI ROMA - C'ERA LA MELANDRI IN VESTE DI PADRONA DI CASA, OLTRE A MYRTA MERLINO, MARIA LATELLA, FINO A FRANCESCA MANNOCCHI CHE HA REGISTRATO UN VIDEO DA CHARKIV, IN UCRAINA - SUL PALCO ANCHE PIGI BATTISTA, VITO MANCUSO, NADIA TERRANOVA, MONICA MAGGIONI, ANNALISA CUZZOCREA E… - FOTO
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
LA MORTE NON E' LA FINE DI TUTTO (GRAZIE ALLA SCIENZA) - ALCUNI RICERCATORI AMERICANI SONO RIUSCITI A RIATTIVARE LE CELLULE DELLA RETINA A CINQUE ORE DALLA MORTE DEL DONATORE - LA SCOPERTA APRE NUOVI SPIRAGLI PER LA DONAZIONE DI ORGANI E SULL'IRREVERSIBILITÀ DELLA MORTE PER LE CELLULE DEL SISTEMA NERVOSO - IL FATTORE CHIAVE CHE INIBISCE LA CAPACITÀ DI COMUNICARE DELLE CELLULE DELLA RETINA È LA...