LA CLASSIFICA DELLE MIGLIORI “SEX WORKER” D’ITALIA 2022 SECONDO “ESCORT ADVISOR”: SONO STATE PRESE IN CONSIDERAZIONE LE 128MILA RECENSIONI RICEVUTE DAI CLIENTI DURANTE L'ANNO - HA VINTO LA SPAGNOLA AYSHA (CHE SI DEFINISCE “UN VULCANO INSAZIABILE”), SEGUITA DALLA BRASILIANA HELENA E DALL'ITALIANA ISABELLA. LA MIGLIOR TRANS È LA NAPOLETANA CHANELLY – LA NOVITÀ DI QUEST'ANNO È CHE LA GRAN PARTE DELLE “PROFESSIONISTE” IN TOP TEN “PRATICA” IN TUTTA ITALIA, SPOSTANDOSI DA UNA CITTÀ ALL'ALTRA… – FOTO HOT

Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, presenta la Classifica delle Top Escort 2022. A svelare le migliori escort d’Italia, scelte dagli italiani con le 128.575 recensioni scritte solo nel 2022, due presentatori d’eccezione: il conduttore radiofonico e televisivo Daniele Battaglia con la regina italiana del Burlesque Giulia Di Quilio.

In un video frizzante e pieno di curiosità sul settore (online da su Escort Advisor, accesso senza registrazione) la coppia Battaglia-Di Quilio svela le preferenze degli italiani quando si parla di sesso a pagamento.

Infatti, la Classifica è stilata direttamente dagli utenti attraverso le recensioni degli incontri avvenuti nel 2022. Vengono presi in considerazione il numero e il punteggio delle recensioni ricevute dalle escort e il grado di affidabilità dei recensori stessi. Le escort sono così premiate direttamente dai loro visitatori attraverso il racconto delle loro esperienze.

Così Aysha (231 recensioni) e Morena (95) sono rispettivamente la escort e la escort trans migliori d’Italia per l’anno 2022. Nella categoria escort, troviamo al secondo posto Helena (132 recensioni) e al terzo Isabella (87), mentre nella categoria escort trans: Chanelly (27) e Diana (35).

La Classifica riserva sorprese e nelle top 10 per categoria risultano esserci rappresentanti da tutto lo Stivale, isole comprese. Una curiosità di quest’anno è legata alla mobilità delle escort premiate. Infatti, molte di loro sono spesso “in tour” per l’Italia, così da non avere una vera e propria città stanziale. Le professioniste si spostano soprattutto seguendo stagionalità o i grandi eventi, come ad esempio in questo periodo per il Festival di Sanremo. Ciò rende dunque l’indice di gradimento dei loro clienti non solo locale, ma addirittura nazionale.

“Chi sarà la migliore d’Italia?” è il motto dell’iniziativa abbinato ad immagini con veli, che vengono scostati per fare chiarezza. In un settore legale, ma non regolamentato, gli utenti tramite le recensioni hanno la possibilità di scegliere la professionista ideale evitando il rischio delle truffe o di spiacevoli sorprese. D’altro canto, per le escort, le recensioni diventano un modo per costruire una reputazione solida e pubblicizzarsi, potendo anche rispondere agli utenti, nella maniera più corretta per loro stesse.

Crescono i numeri di domanda e offerta nel sesso a pagamento

Per il settore del sesso a pagamento, il 2022 si è rivelato un anno di crescita generale rispetto al 2021, segno che la paura e le limitazioni della pandemia del 2020 sono ormai solo un ricordo anche per le escort e i loro clienti.

Escort Advisor ha registrato una media di 4.800.000 utenti unici mensili e 163.800 nuovi utenti registrati solo nel 2022. Oltre a questo, le ricerche sul sito sono state 718.429.386, il +27% rispetto all’anno precedente, le visualizzazioni di profili di escort 524.854.710 (+59% rispetto al 2021). Inoltre, le visite in generale al sito sono aumentate del 32% e le recensioni ricevute solo lo scorso anno sono state 128.575.

Questi numeri fanno riflettere sull’impatto che la pandemia del 2020 e l’aumento del caro vita in Italia degli ultimo mesi hanno avuto sul modo di cercare le escort dei clienti del sesso a pagamento. Infatti, la crescita della scrittura e della consultazione delle recensioni prima e dopo gli appuntamenti, indica la volontà di trovare maggiore sicurezza, soprattutto quando si parla di salute e dell’investire tempo e soldi.

In alcune province è cambiata anche la presenza delle professioniste del sesso. Escort Advisor, funzionando come motore di ricerca, indicizza ogni giorno tutti i numeri associati ad annunci di escort pubblicati sui principali siti in tutta Italia. Quindi è in grado di disegnare la mappa delle escort attive in ogni provincia.

Anche la mappa dei prezzi del settore può riservare sorprese. La media dei prezzi è calcolata grazie alle recensioni degli utenti su Escort Advisor, che indicano le fasce di prezzo reali delle professioniste che frequentano. Quindi tra le province più care d’Italia troviamo Brescia (103 euro), seguita da Bolzano e Bergamo (102), mentre tra quelle più economiche: Trapani (60 euro), Ogliastra (67), Fermo (69), Vercelli (70).

