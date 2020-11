CLIC! TRA LE 116 IMMAGINI SELEZIONATE DAL “NEW YORK TIMES” PER RACCONTARE GLI ULTIMI 10 ANNI DEL MONDO C’È UN SOLO SCATTO DI UN ITALIANO: LA STRAORDINARIA FOTO DI MASSIMO SESTINI CHE DALL’ALTO HA IMMORTALATO UN BARCONE AFFOLATO DI MIGRANTI NEL MEDITERRANEO…

DAGONEWS

decade in pictures massimo sestini 18

Il “New York Times” ha selezionato 116 immagini per raccontare gli ultimi 10 anni del mondo - tra le 500mila foto selezionate per entrare nel “decade in pictures” c’è un solo scatto di un italiano: la straordinaria foto di Massimo Sestini che dall’alto ha immortalato un barcone affollato di migranti nel Mediterraneo…

