2 gen 2020 15:01

CLIC! VA IN PENSIONE IL MITICO ELIO VERGATI, CHE DA SESSANT’ANNI HA FOTOGRAFATO TUTTO QUELLO CHE SUCCEDEVA ALL’AEROPORTO DI FIUMICINO – DALLE STAR AI LEADER POLITICI FINO ALLA CRONACA DELLA STRAGE DI “SETTEMBRE NERO”, PER CUI ARRIVÒ SECONDO AL PREMIO PULITZER: “NON HO MAI AVUTO PAURA, ERA IL MIO LAVORO, IN QUEI MOMENTI NON PENSI AI RISCHI MA ALLE IMMAGINI GIUSTE DA INVIARE” - VIDEO