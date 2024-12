UN CLIMA INFAME: SI PARLA DI FERMARE LE VIOLENZE E POI ARRIVANO MINACCE DI MORTE ALL’AVVOCATO DI TURETTA - UNA BUSTA CON TRE PROIETTILI È STATA RECAPITATA A PADOVA ALLO STUDIO DELL'AVVOCATO GIOVANNI CARUSO, DIFENSORE DI FILIPPO TURETTA (CONDANNATO ALL’ERGASTOLO PER L’OMICIDIO DI GIULIA CECCHETTIN) - LA SOLIDARIETA' DI GINO CECCHETTIN: "OGNI FORMA DI VIOLENZA, ANCHE SIMBOLICA, E' DA CONDANNARE"

GIOVANNI CARUSO

BUSTA CON TRE PROIETTILI A LEGALE TURETTA

(ANSA) - PADOVA, 04 DIC - Una busta con tre proiettili è stata recapitata oggi a Padova allo studio dell'avvocato Giovanni Caruso, difensore di Filippo Turella. Il legale nel prendere la corrispondenza ha aperto una lettera, dentro la quale c'erano tre cartucce. L'avvocato ha quindi contattato la questura che ha fatto intervenire presso lo studio agenti della squadra mobile, della digos e del gabinetto interprovinciale della polizia scientifica che hanno proceduto a ispezionale la busta da lettera, repertando anche le tre cartucce avvolte in un foglio di carta.

GIOVANNI CARUSO E FILIPPO TURETTA

LETTERA CON PROIETTI A LEGALE TURETTA,'CONFERMO, NON DICO ALTRO'

(ANSA) - PADOVA, 04 DIC - "Confermo. Non posso dire altro". Commenta così all'ANSA Giovanni Caruso, legale di Filippo Turetta, che oggi ha ricevuto una lettera con tre proiettili.

DISPOSTA VIGILANZA PER AVVOCATO DI TURETTA DOPO LE MINACCE

giovanni caruso

(ANSA) - PADOVA, 04 DIC - E' stata disposta una misura di vigilanza per l'avvocato Giovanni Caruso, difensore di Filippo Turetta, dopo la lettera con tre proiettili recapitata oggi nello studio del professionista. In seguito all'episodio, è stato convocato d'urgenza in Prefettura un comitato tecnico per l'ordine e la sicurezza pubblica, nel quale il prefetto Giuseppe Forlenza ha accolto le indicazioni del questore Marco Odorisio per la predisposizione di un servizio di vigilanza a tutela di Caruso, organizzato in tre aree: l'abitazione del legale, il suo studio, e l'istituto dell'Università di Padova dove Caruso è professore ordinario di diritto penale.

CECCHETTIN, PIENA SOLIDARIETÀ ALL'AVVOCATO DEI TURETTA

(ANSA) - VENEZIA, 05 DIC - La notizia della busta contenente proiettili inviata all'avvocato Giovanni Caruso "è profondamente inquietante e inaccettabile da concepire in una società civile. Ogni forma di intimidazione o violenza, anche simbolica, è da condannare senza esitazione". Lo dice oggi Gino Cecchettin. "La giustizia deve fare il suo corso in un clima di rispetto e serenità. Atti come questi non rappresentano alcuna forma di solidarietà verso le vittime, anzi rischiano di offuscare - continua - la serietà del lavoro che stiamo portando avanti nella Fondazione Giulia Cecchettin".

Per il padre di Giulia, "è solo attraverso questi principi che possiamo costruire una società più giusta e umana". Esprimo piena solidarietà all'avvocato Caruso e il mio auspicio è che le autorità facciano luce rapidamente su questo grave episodio - conclude -. Esorto tutti a impegnarsi a promuovere valori di rispetto, pace e dialogo, anche nei momenti più difficili. Anche e soprattutto di dolore. Continuiamo a lavorare insieme, con fermezza e senza cedere all'odio".