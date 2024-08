23 ago 2024 16:51

CLORO A QUESTO CLERO – A ENNA È ANDATA IN SCENA LA PROTESTA DI UN GRUPPO DI FEDELI, IN DUE PARROCCHIE DOVE OFFICIAVANO PRELATI COINVOLTI NELLA VICENDA DI DON GIUSEPPE RUGOLO, IL SACERDOTE CONDANNATO A 4 ANNI E MEZZO DI CARCERE PER VIOLENZA SESSUALE AGGRAVATA A DANNO DI MINORI – NON APPENA SONO ENTRATI I PRETI PER CELEBRARE LA MESSA, I FEDELI SI SONO ALZATI IN MASSA E HANNO ABBANDONATO LE CHIESE, ESPONENDO CARTELLI CON ALCUNE FRASI DEL VANGELO E UNO PIÙ GRANDE CON LA SCRITTA "NON ACCETTO PREDICHE DA CHI COPRE UN ABUSO"…