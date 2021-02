17 feb 2021 10:00

CLORO A QUESTO CLERO – SCOPERTI IN SPAGNA CENTINAIA DI CASI DI PRETI PEDOFILI. DOPO CHE I GESUITI HANNO RICONOSCIUTO 81 VITTIME DAL 1927 A OGGI, ALTRI ORDINI HANNO SEGUITO L’ESEMPIO. I CASI NON SONO ANCORA STATI RESI PUBBLICI, PERCHÉ IL CLERO È MOLTO RETICENTE – IN GERMANIA INVECE ORMAI IL MURO DI OMERTÀ È CADUTO ED EMERGONO STORIE AGGHIACCIANTI, COME QUELLA DELLE SUORE CHE NEGLI ANNI 60/70 VENDEVANO BAMBINI AI…