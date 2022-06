LA CNN SI RIPOSIZIONA: PIU' SOBRIETA' DOPO LA SBORNIA DI FAZIOSITA' DELL'ERA TRUMP - L'INDISCREZIONE ARRIVA DAL SITO "AXIOS": IL NUOVO CEO CHRIS LICHT HA CHIESTO AI SUOI CONDUTTORI E PRODUTTORI DI ADATTARSI AL NUOVO CORSO, O SARANNO ESTROMESSI - NUOVE LINEE GUIDA ANCHE PER LE "BREAKING NEWS", VERRA' LIMITATO L'USO ECCESSIVO DEL BANNER, STOP ALL'ALLARMISMO...

Il nuovo capo della CNN, Chris Licht, sta valutando se personalità e programmazione che durante l'era Trump hanno polarizzato la rete possono adattarsi alle nuove priorità ed essere meno partigiani. Se i conduttori e i produttori non riescono ad adattarsi a un tono meno fazioso, potrebbero essere estromessi, dicono ad Axios tre fonti che hanno familiarità con la questione.

Licht vuole dare alle personalità che potrebbero apparire polarizzanti la possibilità di dimostrare di essere disposte a sostenere i valori della rete in modo da non offuscare il marchio giornalistico della CNN.

Per i volti in onda, questo significa il coinvolgimento in interviste rispettose che non sembrino acrobazie di pubbliche relazioni. Per i produttori, questo significa prendere decisioni di programmazione incentrate sulle sfumature, non sul rumore.

Il tono della CNN è diventato più fazioso e combattivo durante l'era Trump e sotto la guida dell'ex presidente della CNN Jeff Zucker.

Per i critici conservatori, alcune personalità in onda, come Jim Acosta e Brian Stelter, sono diventate il volto del cambiamento liberale della rete. Licht non vuole necessariamente rifuggire dal mandare in onda personalità, soprattutto in prima serata, ma vuole assicurarsi che le voci di parte non siano dominanti in un modo che danneggi la CNN, nota una fonte.

Licht ha preso il timone della CNN il mese scorso, poco dopo che il presidente della CNN di lunga data Jeff Zucker è uscito dalla rete per uno scandalo. Le sue priorità sono ampiamente considerate in linea con la leadership della casa madre della CNN Warner Bros. Discovery. Licht e il CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, hanno detto chiaramente che vogliono limitare la programmazione faziosa e allarmistica a favore del giornalismo tradizionale.

La scorsa settimana, in una nota Licht ha detto ai dipendenti che la rete ha aggiunto linee guida sull’uso delle "Breaking News", per contenere l'uso eccessivo del banner sulla rete. Licht ha affermato di essere d'accordo con le lamentele di «persone sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione» secondo cui la rete abusa del banner "Breaking News". «Siamo dei veri narratori, concentrati sull'informazione, non allarmiamo i nostri spettatori», ha affermato nella nota ottenuta da Axios.

Zaslav e il mentore e investitore John Malone hanno espresso pubblicamente il loro desiderio di allontanare la CNN dai commenti progressisti. «Mi piacerebbe vedere la CNN tornare al tipo di giornalismo con cui ha iniziato e avere giornalisti, il che sarebbe unico e rinfrescante», ha detto Malone alla CNBC l'anno scorso.

