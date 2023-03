ITALIA IN BOLLETTA! DA APRILE CAMBIANO LE TARIFFE PER LUCE E GAS – NELLA BOZZA DEL DECRETO, IN DISCUSSIONE QUESTA SERA IN CONSIGLIO DEI MINISTRI, VIENE PROROGATO IL TAGLIO DELL'IVA AL 5% SUL GAS E VIENE ESTESO ANCHE AL TELERISCALDAMENTO E ALL'ENERGIA TERMICA PRODOTTA CON IL METANO – DOVREBBERO TORNARE INVECE GLI ONERI DI SISTEMA PER L’ENERGIA ELETTRICA. IL CODACONS: “È UNA STANGATA PER MOLTE FAMIGLIE” – CHI CI GUADAGNA E CHI CI PERDE: LA SIMULAZIONE