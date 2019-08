20 ago 2019 13:50

IL COCCODRILLO COME FA? E DOVE STA? – ORE DI PAURA A OROSEI, NEL NUORESE, DOPO LA SCOMPARSA DI UN ALLIGATORE DA UN CIRCO: L’ANIMALE POTREBBE ESSERSI ALLONTANATO AUTONOMAMENTE, MA NON SI ESCLUDE CHE SIA STATO LIBERATO DA QUALCHE ANIMALISTA – GIÀ IN PASSATO I PROPRIETARI DEL CIRCO ERANO STATI INDAGATI PER MALTRATTAMENTI E…