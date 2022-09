CODE IN DIVERSI SEGGI A CAUSE DELLE LENTEZZE NELLE PROCEDURE DI VOTO DOVUTE AL TAGLIANDO ANTIFRODE, UN SISTEMA DI SICUREZZA MESSO A PUNTO PER CONTRASTARE LA POSSIBILITÀ DI SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA ELETTORALE ALL'ATTO DEL VOTO - SI TRATTA DI UN TAGLIANDO PERFORATO RETTANGOLARE RIMOVIBILE CON CODICE ALFANUMERICO ATTACCATO A UN LEMBO DELLA SCHEDA CHE IL PRESIDENTE O LO SCRUTATORE STACCANO PRIMA DI INSERIRE LA STESSA SCHEDA NELL'URNA…

Giacomo Galeazzi per www.lastampa.it

Si registrano code in diversi seggi della Capitale, con elettori, in alcuni casi, che hanno atteso oltre mezz'ora per votare. Segno di una discreta affluenza ma, in alcuni casi, anche di lentezze nelle procedure di voto dovute al tagliando antifrode, un sistema di sicurezza messo a punto per contrastare la possibilità di sostituzione della scheda elettorale all'atto del voto.

Una novità, introdotta dal "Rosatellum”, già sperimentata nelle elezioni politiche del 2018 e che anche in quella occasione provocò qualche fila. Si tratta di un tagliando perforato rettangolare rimovibile con codice alfanumerico attaccato a un lembo della scheda che il presidente o lo scrutatore staccano prima di inserire la stessa scheda nell'urna.

Le schede elettorali sono dotate di un'appendice cartacea munita di un «tagliando antifrode» con un codice progressivo alfanumerico: dopo che l'elettore ha votato ed ha restituito la scheda al presidente del seggio, l'appendice con il tagliando è staccata dalla scheda e conservata dai componenti dei seggi, che controllano se il numero del tagliando sia lo stesso di quello annotato prima della consegna. Solo dopo questo controllo il presidente del seggio inserisce la scheda nell'urna.

Il seggio consegna all'elettore due schede, una (rosa) per la Camera ed una (gialla) per il Senato. Il voto viene espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto così espresso vale ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale ed a favore della lista nel collegio plurinominale.

Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata. In presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione, in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale.

Nel caso in cui tutti gli spazi sulla tessera elettorale siano occupati da timbri, è necessario rinnovarla. E' possibile farlo presso l'ufficio elettorale del comune di residenza che resterà aperto oggi dalle 7 alle 2. L'accesso nella cabina elettorale è consentito al solo elettore, fatti salvi i casi di voto assistito tassativamente previsti dalla legge, con la presenza di accompagnatori per gli elettori materialmente impediti nell'espressione autonoma del voto. In ogni caso, chi non ha diritto al voto non può recarsi nella cabina elettorale. Non potranno fare ingresso nella cabina elettorale i minori che accompagnano i genitori.

Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato "tagliando antifrode", che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita.

II presidente stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna. Il telefono cellulare e qualsiasi altra apparecchiatura che riproduca fotografie e filmati devono essere consegnati ai componenti del seggio prima di entrare nella cabina elettorale. Sono previste sanzioni per coloro i quali non si attengono a tale disposizione.

