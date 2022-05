COGLI LA PRIMA TELA! - UNA COPPIA DI RISTORATORI CANADESI HA SCOPERTO DI POSSEDERE UN QUADRO, RICEVUTO IN CAMBIO DI UN PANINO AL FORMAGGIO NEGLI ANNI '60, DEL VALORE DI 27 MILA DOLLARI - I DUE ERANO SOLITI BARATTARE CON ARTISTI, ARTIGIANI E FORNAI I LORO PIATTI E COSI' AVEVANO STRETTO UN ACCORDO CON UN PITTORE DEL QUARTIERE - UN GIORNO L'UOMO GLI PORTO' LA TELA DI MAUD LEWIS, ARTISTA FOLK AL TEMPO SCONOSCIUTA E POVERISSIMA E...

Dagotraduzione dal Guardian

Il quadro di Maud Lewis

Lavorando fuori dalla cucina del loro piccolo ristorante in Ontario negli anni '70, Irene Demas e suo marito Tony hanno imparato presto il valore di scambiare i loro piatti con i talenti di fornai, artigiani e artisti locali.

«Allora tutti sostenevano tutti», ha detto Irene, all'epoca una chef dagli occhi brillanti sulla ventina. In cambio di fiori freschi ogni giorno, per esempio, la coppia portava una zuppa e un panino dal fiorista della porta accanto.

E con un pittore inglese dal palato prevedibile, la coppia ha fatto un patto: avrebbero ricevuto una selezione di dipinti da lui e dai suoi amici in cambio di panini al formaggio grigliato.

Irene e Tony Demas con il dipinto di Maud Lewis

Per caso, quell'accordo ha fruttato loro inconsapevolmente un dipinto dell'acclamata artista folk canadese Maud Lewis, un'opera che quasi cinque decenni dopo dovrebbe incassare più di 35.000 dollari canadesi (27.000 dollari americani) quando sarà messa all'asta questo mese.

Quasi ogni giorno dopo la sua prima apertura, il pittore John Kinnear e sua moglie Audrey hanno pranzato presso la Villa, un ristorante gestito dai Demases a Londra, in Ontario. E ogni giorno, l'unico pasto che Kinnear ordinava era un sandwich al formaggio grigliato. «Intendiamoci, non era solo un normale formaggio grigliato. Era un ottimo panino, con un cheddar di cinque anni e un bel pane», ha detto Irene.

Irene e Tony Demas 2

Demas visitava le panetterie artigianali ogni mattina prima dell'apertura del ristorante, selezionando pagnotte appena sfornate e un «meraviglioso cheddar che John amava». Spalmava di burro le fette di pane integrale, grigliandole fino a renderle croccanti, il tutto per 2,95 dollari canadesi. Ma l'ordine ripetitivo aveva frustrato Demas, che cercava di convincere il suo ostinato mecenate a provare nuovi piatti e specialità del giorno. «Non si è mai mosso. Adorava quel panino».

Il primo dipinto che la coppia ha ricevuto da Kinnear è stato un acquerello di Jumbo, un famoso elefante che è stato colpito e ucciso da un treno nella città di St Thomas, nell'Ontario. Un giorno, Kinnear entrò con una selezione di nuovi dipinti. Demas emerse dalla cucina e vide una mezza dozzina di pezzi appoggiati sui tavoli e sulle sedie del ristorante.

«Sono rimasto seduto lì in silenzio per un bel po'. Non avevo mai visto un'arte del genere prima. All'inizio ho pensato che mi stessero giocando o che mi stessero prendendo in giro», ha detto a proposito dei colori vivaci e del contenuto semplice delle opere. «Li ha fatti un bambino?».

Kinnear ha raccontato alla coppia di un artista che aveva conosciuto nella provincia della Nuova Scozia, una donna che era «così povera che non aveva le cose giuste su cui dipingere», ricorrendo invece a ritagli di legno e agli avanzi di pittura dei pescatori utilizzati sulle loro barche.

Maud Lewis

«Era dispiaciuto per lei», ha detto Demas. Kinnear ha inviato a Lewis alcune tavole preparate per la pittura, una manciata delle quali gli sono state restituite con i lavori completati.

Della selezione di quel giorno, l'unico dipinto che spiccava per Demas era quello di un camion nero. All'epoca era incinta e pensava che la scena potesse sembrare bella sul muro di suo figlio, dove è rimasta fino ad ora.

Lewis, che ha vissuto la maggior parte della sua vita in povertà, era nota per i suoi allegri dipinti della vita nelle zone rurali della Nuova Scozia. Ha ripetuto spesso temi, inclusi gatti e pattinatori sul ghiaccio. «Ci metto le stesse cose, non cambio mai», ha detto a una troupe di documentari nel 1965. Ha dipinto quasi ogni centimetro della stanza di una casa che condivideva con suo marito, Everett, inclusa la stufa della coppia. La produzione di Lewis è diminuita negli ultimi anni della sua vita quando ha sviluppato l'artrite reumatoide. È morta nel 1970 all'età di 69 anni.

Irene Demas

Negli anni successivi, la sua fama è cresciuta ampiamente e le sue opere hanno guadagnato sempre più soldi. Un film biografico del 2013 ha rinnovato l'interesse e l'entusiasmo per i suoi dipinti non convenzionali. «È solo un peccato che non sia vissuta abbastanza a lungo per raccogliere davvero i frutti della sua arte», ha detto Demas.

Con l'incoraggiamento dei figli, la coppia ha deciso di mettere in vendita l'opera, oltre a tre lettere tra Kinnear e Lewis, in cui lei lo ringrazia per la sua generosità. «Mio marito ha 90 anni e non credo di averne altri 50 anni per tenerlo stretto», ha detto. «I bambini dicono, usa i soldi e viaggia e goditi la vita».