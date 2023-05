COGLI L’ATOMO! - CHRISTOPHER NOLAN SGANCIA IL TRAILER DEL NUOVO FILM "OPPENHEIMER", DEDICATO ALLO SCIENZIATO CONSIDERATO IL PADRE DELLA BOMBA ATOMICA: SE DA UN LATO IL PROTAGONISTA VIENE ACCLAMATO COME UN EROE CAPACE DI CAMBIARE LA STORIA E PORRE FINE ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE, DALL’ALTRO VIENE VISTO COME L’UOMO CHE HA CREATO L’ARMA PER DISTRUGGERE L’UMANITÀ – IL BUDGET STIMATO PER IL FILM, CHE ARRIVERÀ NELLE SALE ITALIANE IL 28 AGOSTO, È DI… VIDEO

Estratto dell'articolo di Paolo Armelli per www.wired.it

oppenheimer 5

“Lei è l'uomo che ha dato loro il potere di distruggere sé stessi”: è questa la frase decisamente inquietante che si sente nel nuovo trailer di Oppenheimer, il film di Christopher Nolan dedicato allo scienziato considerato il padre della bomba atomica.

Interpretato da Cillian Murphy, frequente collaboratore di Nolan in titoli come The Dark Knight, Inception e Dunkirk ma qui per la prima volta nella parte del protagonista, J. Robert Oppenheimer è mostrato come una figura che è sul punto di cambiare la storia, ponendo fine alla seconda guerra mondiale, ma anche come colui capace di creare l'arma di distruggere l'umanità.

oppenheimer 4

[…] C'è grandissima attesa per questo nuovo lavoro di Nolan, il primo dopo anni che uscirà per Universal dopo la fine della sua collaborazione con Warner Bros.; anche il budget, stimato sui 100 milioni di dollari, lo rende uno dei titoli più ambiziosi dell'anno, dovendo quindi guadagnare attorno ai 400 milioni di dollari per essere ritenuto un successo. Il verdetto giungerà con l'arrivo al cinema, previsto nelle sale italiane per il 28 agosto, un mese dopo il debutto americano.

