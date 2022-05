11 mag 2022 11:48

COGLI VATTIMO - PARLA IN TRIBUNALE L'EX ASSISTENTE DEL FILOSOFO, SIMONE CAMINADA, A PROCESSO PER CIRCONVENZIONE D’INCAPACE: “ALTRO CHE VOLERE IL SUO PATRIMONIO, NON VOLEVO CHE MORISSE. HO SEMPRE AGITO PER IL BENE DI GIANNI, SONO STATI ALTRI A PRENDERGLI TUTTO, GENTE CHE SI È PORTATA VIA 6-700 MILA EURO IN 53 MESI” - L’UDIENZA È DURATA CINQUE ORE, PIÙ PER L’ELOQUIO DELL’IMPUTATO CHE PER TEMPI TECNICI…