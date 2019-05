I COGLIONAZZI DELLA MODA - IL SITO DI E-COMMERCE "REDBUBBLE" METTE IN VENDITA UNA MINIGONNA C'È LA FOTO DEI FORNI CREMATORI, UN CUSCINO L'IMMAGINE DELLE ROTAIE CHE PORTANO ALL'INGRESSO DEL CAMPO DI CONCENTRAMENTO E UNA BORSETTA IL FILO SPINATO ELETTRIFICATO - IL GRUPPO E' STATO COSTRETTO A CORRERE AI RIPARI DOPO ESSERE STATO TRAVOLTO DALLA CRITICHE…

Su una minigonna c'è la foto dei forni crematori, su un cuscino l'immagine delle rotaie che portano all'ingresso del campo di concentramento e su una borsetta il filo spinato elettrificato. A metterli in "vetrina" il sito di e-commerce RedBubble, uno dei più famosi al mondo per gli appassionati di abbigliamento, moda e design.

Ma i prodotti dedicati al tema dell'Olocausto hanno provocato l'indignazione dell'Auschwitz Memorial, che ha pubblicato le immagini su Twitter definendo l'operazione «inquietante e irrispettosa».

«Pensate veramente che vendere prodotti come cuscini, minigonne o borsette con le immagini di Auschwitz - teatro di un'enorme tragedia dove più di 1,1 milioni di persone sono state uccise - sia accettabile?», è stata la domanda che il museo ha rivolto alla società australiana.

La replica è arrivata nel giro di mezz'ora: «RedBubble prende una posizione forte contro il razzismo e la violenza, comprese le atrocità commesse nei campi di concentramento nazisti. Stiamo continuamente rivedendo e migliorando le nostre linee guida e il processo di revisione dei prodotti. Grazie per averci portato all'attenzione questo episodio.

La natura di questi contenuti non è accettabile e non è in linea con le nostre linee guida». Subito dopo la merce è stata eliminata dal catalogo del sito. Era sfuggita però una t-shirt di tale Dr. Holocaust, ennesima offesa alle vittime della Shoah. Anche in questo caso, tuttavia, RedBubble ha provveduto alla sua rimozione.

