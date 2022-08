UN COGLIONAZZO IN MENO SU FACEBOOK – “META” ANNUNCIA DI AVER CACCIATO IL GRUPPO NO-VAX FONDATO DA ROBERT KENNEDY JR, NIPOTE DI JFK, DA FACEBOOK E INSTAGRAM: IL MOTIVO È CHE DIFFONDEVA DISINFORMAZIONE E ALLARMI COMPLOTTARI SUL COVID – OVVIAMENTE LUI HA SUBITO USATO LA CACCIATA PER FARE LA VITTIMA E URLARE ALLA CENSURA: “FACEBOOK STA AGENDO COME UN SURROGATO DELLA CROCIATA DEL GOVERNO FEDERALE PER…”

robert kennedy sulle scale del lincoln memorial manifestazione no vax a washington

(ANSA) - Meta ha annunciato di aver cacciato uno dei più influenti gruppi no-vax degli Stati Uniti, fondato dal nipote dell'ex presidente John Kennedy, da Facebook e Instagram per aver diffuso disinformazione sul Covid. Immediata la risposta di The Children's Health Defense, che ha accusato la società di attacco alla libertà di parola.

robert f kennedy jr a milano 8

"Facebook sta agendo qui come un surrogato della crociata del governo federale per mettere a tacere tutte le critiche alle politiche draconiane del governo", ha affermato in un comunicato stampa Robert Kennedy Jr. In un comunicato la società proprietaria di Facebook e Instagram ha risposto di aver sospeso gli account perche' violavano le sue regole.

manifestazione no vax a washington complottisti no vax negli usa robert f kennedy jr manifestazione no vax a washington 9 manifestazione no vax a washington 13 manifestazione no vax a washington 2 manifestazione no vax a washington 12