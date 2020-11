COI SUPEREROI CE-CENO! – RAMZAN KADYROV, IL DITTATORELLO DELLA TURBOLENTA REPUBBLICA DEL CAUCASO RUSSO, HA BANDITO I SUPEREROI DELLA MARVEL PER SOSTITUIRLI CON I “VERI EROI” DELLA STORIA DEL PAESE: SPARISCONO THOR E CAPITAN AMERICAN DAGLI ASILI (E NON SOLO) PER FAR SPAZIO A CAPI SPIRITUALI E MILITARI CECENI, MA SOPRATTUTTO AD AHMAT KADYROV, L'EX PRESIDENTE CECENO, PER IL QUALE IL FIGLIO RAMZAN HA ISTITUITO UN VERO CULTO

Giuseppe Agliastro per “la Stampa”

L'Uomo Ragno, Thor e Capitan America non sono personaggi adatti ai bambini della Cecenia: lo ha deciso Ramzan Kadyrov, l' alleato di Vladimir Putin che governa questa turbolenta repubblica del Caucaso russo come un sovrano assoluto e calpestando di continuo i diritti umani. Non appena ha visto le immagini dei supereroi della Marvel in un centro per bambini della città di Kurchaloy, Kadyrov ha ordinato di rimuoverle e di sostituirle con quelle di «eroi veri», e tra questi non poteva ovviamente mancare suo padre: Ahmat Kadyrov, l' ex presidente ceceno per il quale a Grozny e dintorni è stato istituito un vero e proprio culto della personalità.

Il desiderio di Kadyrov junior è stato esaudito in un batter d' occhio. L' agenzia di stampa russa Ria Novosti racconta che Iron Man e compagni sono spariti dalle pareti azzurre del centro per l' infanzia «Like Land» nel giro di pochi giorni. Al loro posto sono comparsi uomini armati di sciabole e pugnali: capi spirituali e militari ceceni del XVIII e del XIX secolo come Sheikh Mansur, Beibulat Taymiev e Baysangur Benoevsky. E naturalmente Ahmat Kadyrov, un ex leader separatista che poi passò dalla parte dei russi e divenne presidente della Cecenia. Ahmat Kadyrov fu ucciso nel 2004 in un attentato dinamitardo allo stadio di Grozny e lo scettro di vassallo del Cremlino passò così al figlio Ramzan.

La capitale della Cecenia è ora piena di suoi ritratti.

Ad Ahmat Kadyrov sono stati dedicati un museo, la colossale e incantevole moschea Cuore della Cecenia e uno dei due viali principali della città (l' altro porta il nome di Putin). Con tutti questi omaggi a suo padre, Ramzan Kadyrov glorifica indirettamente se stesso e legittima il suo ruolo di leader della Cecenia. «Ahmat è un eroe della Russia, un grande guerriero, un musulmano, ha salvato il popolo.

Perché non possiamo paragonarlo ai grandi eroi della nostra gente?», ha detto il presidente ceceno parlando di suo padre e dei nuovi disegni che hanno fatto sparire ogni traccia dello scudo stellato di Capitan America e del martello di Thor dal centro per bambini «Like Land».

Non solo il baby-park Il punto d' incontro per i più piccoli si trova dentro un nuovo complesso residenziale che Kadyrov ha visitato la settimana scorsa. «Dobbiamo rimuovere le immagini di questi personaggi fittizi, sono fantasie. Abbiamo un sacco di eroi veri nella storia della nostra nazione e della religione che possono e dovrebbero essere presi ad esempio», ha detto il leader ceceno guardando i supereroi dei fumetti raffigurati sulle pareti.

Kadyrov però non vuole limitarsi al centro per bambini della cittadina di Kurchaloy.

A quanto pare, la sua intenzione è quella di fare piazza pulita dei supereroi americani nei parchi giochi di tutta la Cecenia. «Ho ordinato che siano sostituiti completamente» nei centri per bambini «in tutta la Repubblica», ha spiegato il presidente ceceno ai giornalisti stando a Radio Liberty.

La sua volontà è legge Ovviamente Kadyrov sarà presto accontentato. In Cecenia la sua volontà è legge.

Il leader ceceno è accusato di gravi violazioni dei diritti umani e le sue milizie di torturare e a volte persino uccidere gli omosessuali.

Molti sospettano inoltre che Kadyrov possa essere dietro gli omicidi di alcuni personaggi scomodi per il potere come l' oppositore Boris Nemtsov, la giornalista Anna Politkovskaya e l' attivista per i diritti umani Natalia Estemirova. Loro sì eroi della Russia di oggi.

