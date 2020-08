4 ago 2020 18:39

COJONAPARTY COME SE IL COVID NON CI FOSSE – UN DJ CAZZONE È STATO RIPRESO MENTRE BEVEVA ALCOL DA UNA BOTTIGLIA PRIMA DI SPUTARLO SU CENTINAIA DI FESTAIOLI DURANTE UNA SERATA IN UN CLUB DI TORREMOLINOS, IN SPAGNA. NON SOLO: IL MINCHIONE HA ANCHE LASCIATO CHE DIVERSE PERSONE BEVESSERO DALLA STESSA BOTTIGLIA – IMMAGINI DIVENTATE VIRALI E CHE HANNO SCATENATO LE POLEMICHE, COSTRINGENDO IL DJ A SCUSARSI: “MI VERGOGNO MOLTO…” - VIDEO