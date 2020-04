MA QUANTO È LUNGO 'STO PLATEAU? - BOLLETTINO QUOTIDIANO: MORTI E CONTAGI IN CRESCITA RISPETTO A VENERDÌ: 619 DECESSI, QUASI DUEMILA MALATI IN PIÙ - CRESCONO I GUARITI E PER FORTUNA CALANO PER L'OTTAVO GIORNO CONSECUTIVO I RICOVERI IN TERAPIA INTENSIVA, VERO SEGNALE DA TENERE D'OCCHIO PER LA RIAPERTURA - GALLERA: "MILANO MERITA SEMPRE LA MAGGIORE ATTENZIONE, NON C'È UN CALO NETTO E DECISO NEI CONTAGI, NON RILASSIAMOCI, RESTIAMO A CASA"