LA PIÙ INCAZZATA DI TUTTI, TRA TUTTI COLORO CHE NON SONO STATI INVITATI AL PARTY PER I 50 ANNI DI SALVINI, SI CHIAMA LICIA RONZULLI

DAGOREPORT

La più incazzata di tutti, tra tutti coloro che non sono stati pregati di partecipare al party per il mezzo secolo di Salvini, si chiama Licia Ronzulli. L’ex capo infermiera salita in cima a Forza Italia passando per l’Europarlamento, che per il suo stretto rapporto con Salvini veniva utilizzata da Berlusconi per accordarsi con la Lega, è finita tra l’incudine di Marina Berlusconi. e il martello della sua ex amica Marta Fascina.

silvio berlusconi licia ronzulli marta fascina a napoli

L’ombra bionda di Silvio, agitando il suo pugno di ferro in un guanto di velluto, mira a ridimensionarla fino al punto di degradarla da capo gruppo al Senato. L’ultimo incidente è avvenuto nella scelta della giunta lombarda, dove Berlusconi aveva indicato alla Ronzulli tre nomi. Risultato: due sono passati ma il terzo è stato cassato per un politico vicino alla Licia, tale Invernizzi. E’ stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso di Arcore in mano alla Fascina e a Marina…

E così la Fascina ha fatto sapere a Francesca Verdini, organizzatrice del party del suo Matteo, che "casa Berlusconi" non gradiva la sua presenza. Sic transit gloria mundi…

